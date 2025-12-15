Uz prijetnju pištoljem opljačkao trgovinu

Pulska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojeg sumnjiči da je 13. prosinca oko 14.20 počinio razbojničku krađu u trgovini u Svetvinčentu.

Naime, muškarac je nakon što je uzeo prehrambene, alkoholne i duhanske artikle prišao blagajni gdje se nalazila 57-godišnja prodavačica i uz prijetnju pištoljem izašao sa istima bez da je iste platio.

Policijski službenici ubrzo su uhitili osumnjičenog i priveli ga u prostorije policije.