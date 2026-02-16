Uz pomoć lidara otkrio skrivenu ilirsku gradinu: Unutar nje se nalaze tumuli, ali i misteriozni stećci

Popularni YouTube kanal ArheoBalkan objavio je novi video koji je među ljubiteljima povijesti i arheologije već izazvao značajnu pozornost. Ovoga puta autor je posjetio izolirano brdo na kojemu su, uz pomoć LiDAR tehnologije, uočeni ostaci ilirske gradine, nekoliko kamenih gomila te skupina stećaka.

Iako je riječ o iznimno zanimljivom nalazištu, autor je svjesno odlučio ne otkriti njegovu točnu lokaciju, naglašavajući potrebu zaštite lokaliteta od potencijalne devastacije.

Kameni tragovi davnih vremena

U opisu videa autor navodi:

"Na vrhu izoliranog brda nalaze se stećci, kamene gomile i ostaci gradine – nijemi svjedoci davnih vremena. U ovom videu povedite se sa mnom u istraživanje ovog zaboravljenog lokaliteta i otkrijte šta nam kameni tragovi govore o prošlosti."

Stećci, prepoznatljivi kameni spomenici karakteristični za područje zapadnog Balkana, u videu su prikazani kroz detaljne snimke, uključujući kadrove iz zraka. Autor ističe njihovu simboliku i specifične ukrase, među kojima su križevi i rozete.

"Stećci su prepoznatljivi kameni spomenici ukrašeni simbolima, križevima i rozetama. U blizini se nalaze i prapovijesne gomile, dok vrh brda čuva ostatke Ilirske gradine – nekadašnjih utvrđenih naselja s kojih se nadzirala okolica", navodi se u opisu.

LiDAR kao alat modernog istraživanja

Posebnu dimenziju ovom istraživanju daje korištenje LiDAR tehnologije, koja omogućuje uvid u reljef i strukture skrivene ispod vegetacije. Upravo je takav pristup omogućio prepoznavanje obrisa gradine i gomila koje na prvi pogled nisu lako uočljive.

Takva tehnologija posljednjih godina sve češće pronalazi primjenu u arheologiji, osobito na teško dostupnim ili zaraslim terenima.

Tradicija stara tisućama godina

Zanimljiv detalj iz videa odnosi se na simboličan čin autora koji je na jednu od kamenih gomila bacio kamen, slijedeći običaj star tisućama godina.

Riječ je o praksi koja se u različitim oblicima pojavljuje kroz povijest, a često se povezuje s ritualnim ili simboličnim značenjem.

Poziv na očuvanje baštine

Autor videa izražava nadu da će ovakvi sadržaji doprinijeti jačanju svijesti o važnosti očuvanja arheološke i kulturne baštine.

Naglašava potrebu prijavljivanja svakog pokušaja devastacije prapovijesnih gradina, tumula i drugih povijesnih lokaliteta, koji su nerijetko izloženi oštećenjima, nelegalnim iskopavanjima i vandalizmu.

U opisu videa također se preporučuje čitateljima i gledateljima da pogledaju blog kolege Gorana Glamuzine, koji se bavi srodnim temama.

U vremenu kada moderni alati sve češće otkrivaju tragove davnih civilizacija, ovakvi projekti podsjećaju koliko je bogata i slojevita povijest prostora na kojemu živimo – ali i koliko je krhka baština koja je ostala iza nje.