Uz ovu metodu uvijek ima svježu štrucu kruha: "Mjesecima ga nisam kupila"

U vrijeme rasta troškova života, kada cijene svakodnevnih potrepština neprestano rastu, mnogi traže načine za smanjenje izdataka. Od ušteda na energiji do optimizacije kupovine namirnica, svaka financijska ušteda postala je značajna.

Jedan od učinkovitih načina za smanjenje troškova je priprema kruha kod kuće. Iako se taj proces često percipira kao zahtjevan i dugotrajan, sve je više metoda koje omogućuju pripremu svježeg kruha svakodnevno, bez napora i dugotrajnog miješanja, čak i za vrijeme obavljanja drugih obaveza poput odlaska na posao, piše Net.hr.

Odgovor na krizu

Zbog porasta troškova, promjena potrošačkih navika postala je nužnost. Domaći kruh nije samo financijski isplativiji, već i nutritivno bogatiji. Usporedbe radi, cijena kruha u pekarnicama može doseći i po nekoliko eura, dok se sastojci za domaću štrucu mogu nabaviti za manje od dva eura.

Alice Sjoberg podijelila je za Mirror svoju strategiju uštede koja uključuje pripremu domaćeg kruha. "Mjesecima nisam kupila kruh jer mi ova jednostavna metoda omogućuje svježi kruh bez miješanja", izjavila je. Ključ uspjeha, kako navodi, leži u kuhinjskom aparatu koji je godinama bio van upotrebe – pekaču za kruh.

Proces je iznimno jednostavan: potrebno je samo dodati sastojke u posudu aparata i odabrati odgovarajući program. Uređaj samostalno mijesi, diže i peče tijesto. Po povratku s posla, dočekuje ih svježe ispečena štruca kruha. Većina takvih aparata dolazi s knjižicom recepata koja nudi raznolike mogućnosti, od različitih vrsta kruha i peciva do tijesta za pizzu, s unaprijed definiranim postavkama za svaki recept.

Recept za kruh od kiselog tijesta

Iako pekač automatski priprema klasični kruh s kvascem, predstavljena je i prilagođena metoda za popularni kruh od kiselog tijesta (sourdough), koja značajno pojednostavljuje tradicionalni proces.

Sastojci:

2 šalice tople vode

1/4 šalice otopljenog maslaca (zamjena: margarin ili biljno ulje)

starter za kiselo tijesto

brašno

sol

šećer

Postupak:

U posudu pekača prvo ulijte tekuće sastojke: dvije šalice tople vode i četvrtina šalice otopljenog maslaca.

Nakon toga dodajte suhe sastojke: starter za kiselo tijesto, brašno, sol i šećer. Sastojke nije potrebno prethodno miješati.

Posudu stavite u pekač i odaberite program za izradu tijesta.

Kada aparat završi s miješenjem i tijesto se počne dizati, premjestite ga u pećnicu zagrijanu na približno 30 stupnjeva Celzija. Niža temperatura pećnice ubrzat će fermentaciju, što je važno za kiselo tijesto kojem je potrebno dulje vrijeme da udvostruči volumen.

Nakon što se volumen tijesta udvostruči, površina se zarezuje kako bi se osiguralo pravilno širenje tijekom pečenja. Potom se tijesto vraća u pekač na program za pečenje.

Preporučeno vrijeme pečenja za kruh od kiselog tijesta je 50 do 55 minuta, što rezultira ravnomjerno pečenom, zlatnosmeđom koricom.

Kulturni i zdravstveni aspekti

Priprema kruha kod kuće nadišla je okvire puke potrebe i razvila se u kulturni fenomen. Danas to nije samo metoda uštede, već i dio životnog stila povezanog s trendom "sporog življenja" i povratkom tradicionalnim vrijednostima. Zdravstveni aspekt je također od presudne važnosti. Dok industrijski proizveden kruh može sadržavati brojne sastojke, uključujući konzervanse i aditive, domaći kruh se temelji na četiri osnovna sastojka: brašnu, vodi, soli i kvascu.

Takav jednostavan sastav privlači zdravstveno osviještene potrošače koji žele kontrolu nad namirnicama koje konzumiraju. Završni, ali ključni korak u procesu jest strpljenje. Naime, preporučuje se da se kruh u potpunosti ohladi prije rezanja kako bi se izbjegla moguća gnjecava tekstura. U konačnici, trud se isplati uživanjem u svježem, domaćem i nutritivno kvalitetnom kruhu.