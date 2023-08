UZ OVE SPLIĆANE ĆETE BEZBRIŽNIJE JESTI Ante, Ivan i Ivo su skenirali preko 30.000 proizvoda i stvorili maestralnu aplikaciju: "Nemamo namjeru sada stati, tek smo izašli na tržište"

Splićani Ante Braović, Ivan Jukić i Ivo Leko su 34-godišnjaci, koji su zajedno diplomirali Računarstvo na splitskom FESB-u.

Rade zajedno na razvijanju aplikacija, najčešće za strane klijente. No, odlučili su napraviti nešto svoje, a sudeći prema prvim reakcijama, stvorili su hit. Njihova aplikacija nosi naziv ScanEat app.

Aplikacija prilagođena svima koji moraju paziti na prehranu

Ovi ambiciozni Splićani su razvili navedenu aplikaciju u suradnji s liječnicima, nutricionistima i drugim stručnjacima za hranu.

- ScanEat je mobilna aplikacija za Android i iPhone koja omogućava da skeniranjem barkoda prehrambenog proizvoda saznate sve informacije o njegovim sastojcima i nutrijentima. Aplikacija je posebno prilagođena ljudima s alergijama i intolerancijama na hranu, kroničnim bolesnicima, trudnicama i dojiljama, vegetarijancima i veganima, tj. svima onima koji moraju paziti na prehranu, ali i svima onima koji se žele hraniti zdravije i biti informirani u ono što jedu - objašnjavaju nam na početku razgovora.

Ideja o aplikaciji se stvorila s razlogom.

- Jedan od nas programera se kao otac malog djeteta alergičnog na mliječne bjelančevine često nalazio u situaciji da među policama u trgovinama traži proizvod adekvatan za svoje dijete. Spoznali smo tada koliko je naporno čitati deklaraciju proizvoda i razumjeti sve napisane informacije. Tada nam je došla na pamet ideja da napravimo aplikaciju koja će to raditi za nas, i tako je nastao ScanEat - otkrivaju nam.

Prošlo je više od 2 godine od ideje do realizacije.

- Prvo smo napravili istraživanje tržišta i proveli anketu na preko 1.200 ljudi u Hrvatskoj. Tu smo vidjeli da svako treće kućanstvo ima barem jednog člana koje je alergično ili intolerantno na neku namirnicu ili boluje od neke kronične bolesti zbog koje mora paziti na prehranu. No isto tako, doznali smo zapravo da većinu ljudi brine što se nalazi u nekoj hrani, poput šećera, umjetnih bojila, pojačivača okusa, GMO sastojaka ili pak sastojaka koji su zabranjeni u drugim zemljama. Upravo prema tome je osmišljen i dizajniran ScanEat. Najveći izazov nam je bio prikupiti podatke o proizvodima, tj. napraviti sustav baziran na umjetnoj inteligenciji s kojim ćemo moći iščitati podatke s ambalaže proizvoda, obraditi ih i pohraniti u našu bazu. I dalje ga razvijamo, a cilj nam ga je dovesti do toga da bude potpuno automatiziran, bez potrebe za kontrolom čovjeka - govore nam.

Nisu svi trgovci bili oduševljeni njihovom idejom

U aplikaciju je uneseno preko 30.000 proizvoda. Doista impresivno...

- Najteže nam je bilo u početku, kada još nismo ni imali aplikaciju, a trebali smo doći do proizvoda. Zbog toga smo zamolili najveće trgovačke lance da nam dozvole ući u njihove trgovine kako bi uslikali ambalaže proizvoda koji se nalaze na njihovim policama. Nažalost, nisu nam svi željeli izaći u susret. No danas, kada je ScanEat aplikacija dostupna svima, najveću ulogu u prikupljanju proizvoda imaju naši korisnici. Naime, ako skenirate proizvod koji nemamo u bazi, aplikacija vas pita da uslikate proizvod sa svih strana kako bi ga mi ga mi mogli obraditi i dodati u bazu - pričaju Ante, Ivan i Ivo.

Informiranje korisnika o hrani treba biti prioritet iznad svega, jer najvažnije je da ljudi znaju što jedu.

- Većina trgovaca ima danas svoje robne marke, koje su često jeftinije od konkurencije, no nije uopće pravilo da su takvi proizvodi lošiji. Nerijetko, iza tih robih marki stoje naši OPG-ovi koji rade dobar posao. ScanEat aplikacija analizira svaki proizvod zasebno bez obzira na brand koji stoji iza njega. Smatramo da s popularizacijom ScanEat-a nećemo ugroziti nikoga, ali zasigurno možemo potaknuti proizvođače da proizvode kvalitetnije i zdravije proizvode - poručuju.

Jednom kada preuzmete aplikaciju, možete je odmah koristiti, bez potrebe za registracijom i ostavljanjem privatnih podataka.

- Potrebno je samo odgovoriti na nekoliko pitanja o vezi alergija, intolerancija, kroničnih bolesti te prehrambenih navika kako bi ste postavili aplikaciju prema vašim potrebama i spremni ste. Samo korištenje je vrlo jednostavno, dovoljno je skenirati kamerom barkod proizvoda i aplikacija će vam odmah dati sve bitne informacije. To uključuje porijeklo proizvoda, detekciju je li proizvod siguran za vas na osnovu postavki, informacije o količini šećera, masti i soli, kao i istaknute aditive i sastojke koje vam mogu predočiti koliko je neki proizvod kvalitetan.

Osim navedenog, aplikacija vas i obaviještava o povučenim proizvodima zbog uočenih nepravilnosti u njihovom sastavu ili proizvodnji, poput prisustva opasnih bakterija, nedozvoljenih pesticida, komadića metala i slično - detaljno će.

"Nemamo namjeru sada stati, tek smo izašli na tržište"

Aplikacija je u potpunosti besplatna.

- Trenutno sve financiramo sami, najviše tako što ulažemo svoje vrijeme. Cilj nam je da sve prezentirane mogućnosti aplikacije ostanu potpuno besplatne svim korisnicima, a uslugu ScanEata želimo ponuditi online trgovinama hranom. Na ovaj način bi kupci već prilikom kupnje hrane preko weba ili mobitela, mogli odmah znati što se nalazi u proizvodu i je li taj proizvod za njih siguran. Svakodnevno dobijamo pohvale i zahvale za aplikaciju. Ljudi su stvarno oduševljeni i to nam je uistinu ogroman vjetar u leđa da nastavimo raditi na ovom projektu. Nema boljeg osjećaja nego kad radiš nešto što pomaže drugima - zadovoljni su.

Upitali smo ih da usporede iste proizvode u Njemačkoj i Hrvatskoj.

- Na tržištu je jako puno procesiranih proizvoda, proizvoda s puno šećera, aditiva i slično, koji nikako nisu poželjni za učestalo konzumiranje. No često se baš takvi proizvodi nalaze skriveni iza lijepe ambalaže koja ih čini privlačnim. ScanEat je tu pa pomogne svakome odgonetnuti što jede. Što se tiče usporedbe tržišta, teško nam je na to pitanje odgovoriti, kada se trenutno naša baza sastoji pretežito od proizvoda iz Hrvatske, ali možemo potvrditi da isti proizvodi u različitim pakiranjima često nisu jednaki. Sve one tvrdnje da je neko piće iz staklene ambalaže ukusnije od onog iz plastične, sada je dobila novi smisao. Logično je da okus nije isti, kad ni sastojci, a često ni proizvođač, nisu isti - kazuju.

Na kraju su nam otkrili planove za budućnost.

- Nemamo namjeru sada stati, tek smo izašli na tržište. U planu je dodavanje jako puno mogućnosti, od kojih je čak i pružiti individualno savjetovanje od strane naših nutricionista kroz samu aplikaciju. Od Hrvatske krećemo, ali veliki interes već sad dolazi od susjednih zemalja. Ljudi nam se javljaju zašto ne mogu preuzeti aplikaciju u svojoj državi. Tako da je to isto jedan od planova - prošiti se i na druge zemlje. Vjerujemo da s ovakvim proizvodom to uistinu i možemo - zaključili su ovi vrijedni i ambiciozni Splićani.

