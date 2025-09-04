Uz Armanija je do kraja života bio njegov partner Leo Dell'Orco. Ovo je njihova ljubavna priča

Legendarni modni dizajner Giorgio Armani preminuo je danas, 4. rujna, u 92. godini života, a uz njega je do samog kraja bio njegov životni partner, Leo Dell'Orco. Vijest o smrti potvrdila je njegova tvrtka, navodeći u objavi na društvenim mrežama da je Armani "preminuo mirno, okružen svojim voljenima".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kako je sve počelo

Armani i Dell'Orco upoznali su se sasvim slučajno sedamdesetih godina u jednom milanskom parku. Dell'Orco je šetao prijateljevog psa, a životinja se zaigrala s Armanijevim psom. U to je vrijeme Dell'Orco, tada 24-godišnjak, radio kao izvršni direktor u oglašavanju, no ubrzo je započeo karijeru industrijskog dizajnera, a potom i modela za tvrtke s kojima je Armani surađivao.

Prisjetio se kako je u to doba tvrtka Armani poslovala iz stana s tek četiri radna stola. Dok se dizajner bavio kreativnom stranom posla, njegov tadašnji poslovni i ljubavni partner, Sergio Galeotti, vodio je financije, prenosi Index.

Desna ruka i ključna podrška nakon gubitka

Dell'Orco se Armanijevoj tvrtki pridružio 1977. godine, samo dvije godine nakon osnutka. Postao je ključna figura, osobito nakon što je Galeottiju 1984. dijagnosticiran AIDS. Nakon Galeottijeve smrti godinu dana kasnije, Dell'Orco je postao Armanijeva najveća podrška, i privatno i poslovno.

"Nakon Sergijeve smrti, on mi je bio najbliža osoba", rekao je Armani za CNN 2022. godine. "Pružio mi je nevjerojatnu psihološku, praktičnu i poslovnu podršku. Prvo Sergio, zatim Leo." Tijekom godina, Dell'Orco je opisan kao Armanijeva "desna ruka", a danas je na čelu Ureda za muški stil te vodi muške kolekcije za sve brendove kuće, uključujući Giorgio Armani, Emporio Armani i Armani Exchange.

Svoju je odanost pokazao i u lipnju ove godine, kada je Armani zbog bolesti prvi put u 50 godina propustio reviju muške odjeće. Dell'Orco ga je zamijenio i nakon revije uvjeravao novinare da je dizajner gledao prijenos i da mu se revija "svidjela".

Partnerstvo za cijeli život

Iako su detalje svoje romanse uglavnom držali za sebe, Dell'Orco je njihov odnos opisao kao "doživotno partnerstvo". Sam Armani je u intervjuu za Corriere della Sera 2024. godine potvrdio koliko mu je Leo značio. Tom je prilikom pokazao dijamantni prsten na lijevoj ruci, poklon od Dell'Orca.

Na pitanje o ljubavi, dizajner je priznao da je općenito bio ravnodušan prema njoj, ali je istaknuo snažne osjećaje koje je gajio prema Dell'Orcu, za kojeg je rekao da je godinama živio s njim i da mu je bio najbliža osoba.

Budućnost brenda Armani

Prije smrti, Armani je često govorio o planovima za nasljedstvo, iako nikada nije javno imenovao nasljednika. Uz Dell'Orca, koji vodi mušku modu, ključna osoba u tvrtki je i Armanijeva nećakinja Silvana Armani, zadužena za ženske kolekcije.

"Pripremam svoju budućnost s ljudima oko sebe", izjavio je za Associated Press 2021. godine. U jednom od svojih posljednjih intervjua, objavljenom u Financial Timesu krajem kolovoza, bio je još precizniji: "Moji planovi za nasljedstvo sastoje se od postupnog prijenosa odgovornosti koje sam uvijek obavljao na one koji su mi najbliži, kao što su Leo Dell'Orco, članovi moje obitelji i cijeli radni tim." Zaključio je riječima: "Želio bih da nasljedstvo bude organsko, a ne trenutak prekida."