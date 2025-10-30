Uvukao se strah među posjetiteljima groblja Lovrinac: "Postavlja se pitanje – hoće li netko uopće ostati živ? Sramota! Na to groblje ne dolaze samo odrasli, već i djeca"

Kako se bliži blagdan Svih svetih, tisuće ljudi svake godine posjećuje groblja kako bi odali počast svojim najmilijima.

Groblje Lovrinac u Splitu već je u jutarnjim satima bilo prepuno, a među posjetiteljima su bili i roditelji s djecom.

"U vrijeme kada ljudi dolaze posjetiti svoje najmilije, postavlja se pitanje – hoće li netko uopće ostati živ? Sramota! Na to groblje ne dolaze samo odrasli, već i djeca", piše nam.

Naša čitateljica, zabrinuta građanka i zaposlenica jedne splitske ustanove, primijetila je neobičnog 'posjetitelja' koji je lutao među grobovima. Kako nam opisuje, riječ je o lisici koja izgleda 'ofucano' i zbog koje se stvara, prema njezinim riječima, opravdana zabrinutost.

"Ne bih voljela da se dogodi tragedija", poručila je, ističući da nije poznato ima li životinja bjesnoću. Smatra da bi bilo važno da nadležne službe što prije interveniraju.

"U Splitu trenutno ne postoji udruga za zaštitu životinja koja bi mogla reagirati, pa pozivamo pomoć i iz Zagreba kako bi se spriječile moguće nesreće", navodi naša čitateljica.

Ustupila nam je na korištenje nekoliko videozapisa: