Uvrijedio je sina Rade Šerbedžije, mora mu platiti 4800 eura

Prof. dr. sc. Josipu Jurčeviću nedavno je u poštanski e-pretinac stigao "papreni" podsjetnik s Općinskog kaznenog suda u Zagrebu o ne tako davno izgubljenoj sudskoj bitci.

Naime, poznati povjesničar mora platiti 4803,64 eura filmskom redatelju Danilu Šerbedžiji, sinu poznatog glumca Rade Šerbedžije, i to za troškove njegova odvjetnika koji ga je zastupao u postupku protiv Jurčevića povodom privatne tužbe zbog izrečene uvrede.

U navedenom slučaju Jurčevića je svojevremeno zagrebačka sutkinja osudila na 1400 kuna, koje nije morao platiti ako tijekom godine dana provjeravanja ne počini novo kazneno djelo. Presuda je postala pravomoćna 2021., a tada mu je sud naložio i plaćanje 1000 kuna sudskog paušala, piše Jutarnji list.

Uvredljive tvrdnje Jurčević je izgovorio još 20. lipnja 2018. kao gost u emisiji Bujica pod nazivom "Zekanović donio Pupovcu torbu eura".

Pa je tako Danilu Šerbedžiji bilo sporno što je u 13. minuti emisije Jurčević rekao: "Novi zakon o audiovizualnoj djelatnosti zapravo legalizira udrugu koja je u središtu tog kriminala već godinama na čelu s gosp. Danilom Šerbedžijom koji je sin, kao što je rečeno, Rade Šerbedžije, i dobro hrvatska javnost znade o kojem se amoralnom familizmu radi od Brijuna pa nadalje, što je već samo po sebi sumnjivo."

Ispalo je sporno, pa i utuživo, kada je Jurčević u 41. minuti emisije izrekao: "Vladajuće strukture koje su naslijeđene prije 1990. godine, i to se može vidjeti na primjeru današnjeg čelnog čovjeka Danila Šerbedžije, koji je predsjednik toga društva, znademo dobro tko mu je otac i zar je zaista moguće da je on, dakle, biološki naslijedio da se bude toliko nadaren, preko Brijuna i svega ostaloga, da nema nikakvih drugih nadarenih redatelja da bi bili predsjedavajući..."

Na suđenju je Jurčević negirao krivnju, ne osporavajući izrečene navode u emisiji.

- To što je predmet tužbe izvučeno je iz tog općeg konteksta vezanog uz korupciju u hrvatskom društvu. Ni u jednom se trenutku na D. Šerbedžiju nisam osvrnuo kao na privatnu osobu, već kao na predstavnika Društva hrvatskih filmskih redatelja - branio se Jurčević.

- Navod "amoralni familizam" je legitimni znanstveni pojam koji govori o vraćanju iz komunizma u feudalizam pa sam u tom kontekstu spomenuo i Brijune, jer je veći broj saborskih zastupnika govorio o povlaštenosti elite za korištenje Brijuna po povlaštenim cijenama, u što se može uklopiti i obitelj Šerbedžija jer su i oni jedan od povlaštenih korisnika tog prostora - pojasnio je Jurčević.

Sud njegova tumačenja oko amoralnog familizma nije prihvatio.

- Takav opis Danila Šerbedžije i obitelji kojoj pripada, s dodatno izraženom sumnjom i epitetima, uvreda je. Radi se o omalovažavanju i negativnom sudu okrivljenog o vrijednostima Danila Šerbedžije te obitelji kojoj pripada i iz koje potječe. Kada izjavljuje da pripada amoralnoj obitelji, smatra se da je već pripadnost toj obitelji sama po sebi sumnjiva - pojasnila je u obrazloženju sutkinja, držeći da je Jurčević počinio kazneno djelo s izravnom namjerom da uvrijedi.