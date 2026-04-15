Personalizirana medicina mijenja sudbine pacijenata u Hrvatskoj

Već devet godina Sanja Kovačić živi s metastatskim karcinomom dojke, a zahvaljujući personaliziranoj terapiji danas svjedoči značajnom napretku u liječenju. "Već sada je ovo veliki uspjeh liječenja jer je moj tumor u startu bio u uznapredovaloj fazi, moja kći je tada imala 13 godina, sada ima 22 godine, mislim da je to velika stvar", kaže Kovačić, piše Dnevnik.hr.

Takve priče sve su češće zahvaljujući radu laboratorija za personaliziranu medicinu na zagrebačkom Rebru, koji djeluje već dvije godine. Samo prošle godine kroz njega je prošlo više od 2.500 testova. "Prošle godine bili smo treći na svijetu, prvi su bili iz Australije, drugi iz Izraela, a Zavod za personaliziranu medicinu je bio treći", rekao je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Važnost suradnje u razvoju ovakvih projekata istaknuo je i direktor Rochea Hrvatska.

"Ako želiš ići sam, možeš stići brže, ali ako želiš doći daleko, idi zajedno. I to je partnerstvo. Želiš stići što dalje i ovo je projekt koji jasno pokazuje koliko daleko možemo doći za onkološke pacijente u Hrvatskoj", poručio je Francis Lepoutre. Ključ personalizirane medicine leži u genskom sekvencioniranju, kojim se otkrivaju promjene na genima i omogućuje primjena terapije koja djeluje isključivo na tumorske stanice, bez oštećenja zdravog tkiva, piše Dnevnik.hr.

"Što se tiče tumorskih uzoraka koje analiziramo u našem Zavodu, imamo mogućnost testirati više od 300 gena odjednom u tumorskom uzorku i tako obuhvaćamo sve uzorke genskih varijanti", objasnila je molekularna biologinja Kristina Gotova Jerčić. Takvi testovi namijenjeni su onkološkim pacijentima s metastatskim rakom, a stručnjaci ističu kako je dostupnost napredne dijagnostike znatno proširena.