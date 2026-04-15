Express objavio uznemirujuće detalje: Sporni zapisi Srđana Mlađana ponovno u središtu suđenja

Kako piše 24sata Express, u novom sudskom postupku protiv Srđana Mlađana posebnu pozornost izazvali su rukom pisani zapisi nastali tijekom njegova boravka u Kaznionici u Lepoglavi. Riječ je o sadržaju koji je, prema navodima iznesenima na sudu, prepun brutalnih i uznemirujućih opisa nasilja, zbog čega se ponovno otvorilo pitanje njegove opasnosti i stvarnih namjera.

Bilježnice pune morbidnih zapisa

Prema pisanju 24sata Expressa, među oduzetim predmetima nalazile su se bilježnice, notesi, fascikl i registrator ispunjeni rukopisom. U njima su, kako se navodi, bili detaljno opisani nasilni obračuni s osobama koje je Mlađan smatrao neprijateljima, uključujući i one koji su protiv njega svjedočili u ranijim postupcima. Sadržaj tih zapisa postao je važan dio aktualnog sudskog procesa jer tužiteljstvo smatra da oni ne predstavljaju tek literarne bilješke, nego mogu upućivati na konkretnu namjeru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Novo suđenje prije izlaska na slobodu

Srđan Mlađan služi zatvorsku kaznu od 29 godina zbog triju ubojstava, pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode i razbojstava, a izlazak na slobodu očekuje se u svibnju 2027. godine.

No prije toga ponovno mu se sudi zbog optužbi da je 2021. godine navodno poticao tadašnjeg zatvorskog cimera i kuma Željka Bijelića na otmicu i ubojstva osoba koje su mu se zamjerile. Mlađan odbacuje optužbe i tvrdi da nije riječ o stvarnim planovima, nego o dijelovima romana koje je pisao.

Kako navodi 24sata Express, upravo je Bijelić istražiteljima govorio o navodnim Mlađanovim planovima te im predao dijelove bilježnica koje je opisao kao svojevrsni popis osoba koje su trebale biti mete. Tužiteljstvo u tim zapisima vidi ozbiljan element optužbe, dok obrana tvrdi da je riječ o fikciji. Upravo će sud kroz daljnji postupak morati utvrditi gdje završava literarni zapis, a počinje moguća kaznena namjera.

Traži povrat oduzetih rukopisa

Na jednom od posljednjih ročišta Mlađan je od suda zatražio povrat oduzetih bilježnica ili barem njihove preslike, ističući da su mu potrebne za pripremu obrane. Prema pisanju 24sata Expressa, riječ je o stotinama stranica rukopisa koje su mu oduzete tijekom pretrage ćelije u prosincu 2023. godine. Upravo ti materijali sada imaju važnu ulogu u sudskom postupku jer bi mogli biti jedan od ključnih dokaza u predmetu.

Psihijatrijska vještačenja ponovno aktualna

U tekstu se podsjeća i na ranija psihijatrijska vještačenja prema kojima je kod Mlađana utvrđen dubok i trajan poremećaj ličnosti, uz izraženu emocionalnu hladnoću, egocentričnost i izostanak kajanja. Stručnjaci su u ranijim postupcima zaključili da je bio ubrojiv i svjestan svojih postupaka u vrijeme počinjenja kaznenih djela.

Cijeli slučaj ponovno otvara pitanje granice između fikcije i stvarne prijetnje, ali i sigurnosnog rizika koji, prema tvrdnjama svjedoka i sadržaju spornih bilježnica, i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost.