Gotovo 200 tisuća građana i dalje blokirano, dug premašio 4,2 milijarde eura

U Hrvatskoj je i dalje gotovo 200 tisuća građana s blokiranim računima, a njihov ukupni dug dosegnuo je 4,2 milijarde eura. Kako piše N1, najveći dio tog iznosa odnosi se na dugovanja prema bankama i financijskom sektoru, dok među blokiranim građanima dominiraju oni koji su u blokadi dulje od godinu dana.

Blagi rast broja blokiranih i ukupnog duga

Prema podacima Fine koje prenosi N1, u veljači je evidentirano 197,6 tisuća blokiranih građana, što je blagi rast u odnosu na siječanj. Ukupan dug porastao je 0,4 posto na mjesečnoj razini, odnosno tri posto u odnosu na veljaču prošle godine. Od ukupnog iznosa, tri milijarde eura odnose se na glavnicu, a 1,2 milijarde eura na kamate.

Najveći vjerovnici su banke i financijski sektor, kojima građani duguju oko 717 milijuna eura. N1 navodi i da među blokiranima prevladavaju dugotrajno blokirani građani: više od 148 tisuća ljudi, odnosno 75,3 posto svih blokiranih, u neprekidnoj su blokadi dulje od 360 dana. Njihov dug čini čak 92,6 posto ukupnog duga blokiranih građana.

Najviše ovrha za manje iznose

Kako piše N1, najveći broj ovrha odnosi se na manje iznose, ponajprije prema teleoperaterima i za komunalne usluge. S druge strane, manji broj ovrha otpada na veća potraživanja banaka i drugih financijskih institucija. Fina pritom može utvrditi djelatnost vjerovnika, ali ne i konkretnu svrhu pojedinog duga, poput vrste kredita ili druge financijske usluge.

Podaci pokazuju i veliku koncentraciju duga među manjim brojem najvećih dužnika. Na kraju prošle godine samo jedan posto blokiranih imao je dug veći od 132.723 eura, ali je na tu skupinu otpadalo čak 54 posto ukupnog duga. Istodobno, po broju građana i dalje je najviše onih čiji dug ne prelazi 1.327 eura.

Problem dugotrajnih blokada i dalje bez rješenja

N1 podsjeća da se broj blokiranih građana oko razine od 200 tisuća zadržava još od 2018. godine, kada je provedena mjera obustave dijela dugotrajnih ovrha koje se godinama nisu uspjele naplatiti. Unatoč tome, struktura duga nije se bitno promijenila, a dugotrajne blokade i dalje čine glavninu problema.