Uvjerljiva pobjeda Ribole u Puli: Kaštelanke slavile protiv Velog vrha 3:0

Odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela upisale su novu prvenstvenu pobjedu u 15. kolu SuperSport Superlige. Kaštelanke su na gostovanju u Puli svladale OK Veli vrh rezultatom 3:0 (11:25, 13:25, 20:25) i tako nastavile pobjednički niz.

Ribola je od samog početka susreta nametnula svoj ritam igre. Prva dva seta protekla su u potpunoj dominaciji gošći, koje su čvrstim servisom i organiziranom igrom u svim segmentima brzo stvarale razliku. U trećem setu domaća ekipa pružila je nešto jači otpor, no Kaštelanke su zadržale mirnoću i rutinski privele utakmicu kraju.

Trener Igor Arbutina nakon susreta je istaknuo zadovoljstvo pristupom i zrelošću svoje ekipe:

„Nakon ovih praktično dva tjedna intenzivnih i jakih utakmica, danas smo taj užurbani raspored završili ponovno uspješno i čestitam djevojkama i na pristupu i na kontroli igre. Bili smo veliki favoriti u ovoj utakmici, ali trebalo je nakon određenog emotivnog pražnjenja u protekle tri utakmice zadržati stabilnost i mirnoću, što su djevojke, vidi se i po rezultatu, uspjele. Uvjerljivo smo savladali ekipu Velog vrha i ostvarili ono po što smo došli. Sada ipak imamo do nedjelje i sljedeće utakmice malo više vremena za rekuperaciju i povratak u optimalan zdravstveni status. Još jednom čestitke djevojkama, odigrale su zrelo i nadamo se da ćemo nastaviti u tom tonu.“

Slično razmišlja i tehničarka Ribole, Anđelija Drašković, koja je naglasila ozbiljan pristup od prve lopte:

„Nova pobjeda, možda i lakša nego što smo očekivale, bez obzira na trenutnu poziciju Velog vrha na tablici. Pokazali su se kao borbena ekipa protiv drugih protivnika, zato smo od samog početka ušle ozbiljno u susret i kontrolirale cijeli tijek utakmice. Taktički smo odradile sve što smo se dogovorile s trenerom i vraćamo se kući zadovoljne. Slijedi nam susret pred domaćom publikom i ovim putem pozivam naše navijače, Kaštelane i Kaštelanke, da nam se pridruže sljedeći tjedan u našoj dvorani.“

U sljedećem kolu Ribola Kaštela dočekuje ŽOK Dubrovnik. Utakmica će se igrati u nedjelju, 8. ožujka, s početkom u 15 sati, uz prijenos na MAXSportu 2. Kaštelanke se nadaju nastavku dobrih igara i novoj podršci s tribina.