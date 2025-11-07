Utemeljitelji HDZ-a se oglasili: "Ljevica priželjkuje da ih sutra netko pozdravi sa ZA DOM SPREMNI!“

Nacionalni se identitet ne može graditi i jačati napadima na druge, poručili su u priopćenju iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a Dr. Franjo Tuđman povodom incidenta u Splitu i uoči sutrašnjeg prosvjeda Torcide na Rivi, prenosi Index.

U priopćenju objavljenom na Facebooku prozivaju i bivšeg gradonačelnika Splita Ivicu Puljka koji je danas rekao da je Split ovog tjedna osramoćen pred očima cijelog civiliziranog svijeta nakon što je skupina maskiranih osoba upala na Dane srpske kulture, događaj na kojem su nastupala djeca i starije osobe.

"Split nije osramoćen pred očima cijelog svijeta"

"Imamo pravo biti posebno osjetljivi u vremenu Vukovara i Škabrnje, nemamo pravo zasjeniti njihovu žrtvu događajem na razini mjesne zajednice. U protivnom, što god činili, nekritički osuđivali ili branili incident, pretvaramo žrtvu Vukovara i Škabrnje u 'žrtvene jarce' vlastitih predrasuda i emocija.

Split nije osramoćen pred civilizacijskim očima cijelog svijeta kako to kaže propali splitski gradonačelnik Ivica Puljak i politički higijeničari s ljevice koji žive od incidenata i na njima pokušavaju graditi nove laži protiv Hrvatske!

Dogodio se incident za koji će se utvrditi odgovornost. I pri tome nema 'dvostrukih standarda', pred zakonom su svi isti. Osjećaj da netko u Hrvatskoj nema jednak status, jednaku zaštitu i dostojanstvo kao netko drugi je vrlo opasan, a sada smo vidjeli da ga nemaju samo neki pripadnici srpske nacionalne manjine nego i dio pripadnika većinskog hrvatskog naroda.

A kada je koloplet takvih osjećaja u igri događa se i koloplet reakcija koje takve osjećaje produbljuju. Apeliramo na sve da ne idemo tim putem jer on nije dobar za Hrvatsku!"

"Ljevica priželjkuje da ih sutra netko pozdravi sa ZA DOM SPREMNI!“

"Vrijednosti na kojima je nastala slobodna, neovisna i samostalna Hrvatska treba zaštititi, a to će se dogoditi kada se utvrdi što se točno dogodilo u pravnom postupku. Nitko ne kriminalizira ljude koji su stvarali Hrvatsku niti nad njima provodi represiju, ali je promašeno tvrditi da se nacionalni identitet može graditi i jačati napadima na druge. On se gradi na temeljima istine i pravde koja je, u to smo se uvjerili i sami, uvijek prva žrtva svakog nasilja.

Dezorijentirana ljevica pokušava iskoristiti ovu situaciju za nalaženje još kojeg 'ustaše' i ponovno plasiranje teze o ustašizaciji Hrvatske priželjkujući da ih sutra u Splitu netko iz inata pozdravi sa 'ZA DOM SPREMNI!' Nemojte željama takvih izlaziti u susret! To nismo mi, to nije pobjednička hrvatska vojska, to nije Hrvatska!"

Zajednica utemeljitelja poziva sve da paze što proglašavaju izrazom hrvatskog domoljublja kojeg su pokazivali naši branitelji i da budu oprezni kada koriste slobodu koju su im svojom žrtvom omogućili. "Zapitajmo se tko proizvodi političku sliku 'srpske ugroženosti u Splitu' ili 'hrvatske ugroženosti u hrvatskoj državi' i tko im u tome pomaže.

Hrvatski ljudi koji se s tom žrtvom identificiraju moraju se identificirati i sa slobodom koja je na toj žrtvi izborena za sve i prisjetiti se, pogotovo ako su i sami bili branitelji, što je bio ideal stvaranja Hrvatske države, njezine slobode i demokracije.

"Pozivamo sve da zastanu"

Čuvajmo se svake političke manipulacije koja računa na to da ćemo izgubiti iz vida kako smo i zašto smo pobijedili. Nasuprot lažnim moralistima s ljevice koji počesto koriste situacije za plasiranje teza o ustašizaciji, ne trebaju nam oni koji će im iz inata reći da jesu takvi - samo kako bi se s njima obračunavali.

Slažemo se da treba zaštititi emociju hrvatskog naroda u danima kada su one najizraženije, a to su dani pijeteta za poginule u Domovinskom ratu, ali odbijamo svaku primisao da uz pijetet ide bilo kakav oblik nasilja.

Pozivamo sve da zastanu, da ne stvaraju atmosferu u kojoj bi neka nova grupa bilo kojeg ideološkog profila, ili neki novi 'vuk samotnjak' bilo koje provenijencije ugrozio, i to na puno dramatičniji način, bilo koga u samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj!

Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni!", piše u priopćenju koje potpisuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Dr. Franjo Tuđman.