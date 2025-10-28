Usporedili smo cijene tri proizvoda u Lidlu u Hrvatskoj, Slovačkoj i Poljskoj. Pogodite gdje je najskuplje

Ruku na srce, ni s prvim kilometrom (nazovimo ga tako) godišnjeg odmora nisam ni pomislila da će me iznenaditi cijene proizvoda na policama poznatih trgovačkih lanaca. Možda da se u pozadini nije začuo dječji glas: 'Mama, one pahuljice koje kući kupujemo' s posebnim naglaskom na riječ kući, jer smo se u tom trenutku nalazili na devetstotom kilometru od polaska, ne bih ni izvadila mobitel da fotografiram proizvod i cijenu na polici, a potom nastavila s kupovinom.

Par stvarčica u malu vrećicu doduše, ne baš tako malu, ali tako naslovljenu na blagajni i račun od cca 28 eura. Put se nastavio prema odredištu, a po dolasku, onako opušteno uz kavu na terasi hotela, suprug i ja pregledavamo slike s puta. I opet mi zapne za oko ista ona fotografija. Kome i ne bi kad u moru slika, pejzaži, djeca, pokoji selfie, naletiš na žutu vreću. Ona ista koju sam stavila na hrpu u vrećicu i tu mi, iskreno, kako se kod nas to kaže, proradi kliker u glavi. Misli od 'idem odmah vidjeti koliko košta kod nas' do one 'trebala sam još koji proizvod slikat da usporedim'..

Naravno, nije mi dalo mira.

Pa, da krenemo redom. Jer, naravno da i satima nakon nisam imala mira. Koliko god se trudila...

Upravo ranije spomenut proizvod, pahuljice one male, okrugle, čokoladne, koje se tope u mlijeku i bile su razlog mog 'istraživačkog pohoda'. Naravno, zainteresirala sam se i za još dva proizvoda koja kod kuće redovito kupujemo. I sve tri stavke su, zanimljivo, iz iste trgovine: Lidl.

Fotografirala sam cijene na polici najprije u Slovačkoj, a potom i u Poljskoj, a na povratku kući i u Splitu. I što da vam kažem… Moram priznati, prvi dojam je bio zabavan. Ponekad je razlika bila smiješno mala, a znala sam i dvaput preračunavati zolte u eure. Dok sam listala slike i uspoređivala račune, shvatila sam kako sitnice, poput omiljenih pahuljica, zapravo mogu pokazati koliko se tržišta razlikuju i kako se navike kupovine prilagođavaju 'lokalnim cijenama'. Dovoljno da na trenutak zastaneš i zapitaš se koliko često uzmemo za gotovo cijene u vlastitoj zemlji, dok nam ista stvar u drugoj djeluje ili povoljno, ili potpuno nezamislivo skupo?!

Usporedba cijene maslaca u Hrvatskoj/Poljskoj/Slovačkoj

U Slovačkoj su čokoladne okruglice koštale 1.77 eura, što na kilogram iznosi 3.54 eura. U Poljskoj 7.49 zlota, odnosno 3.52 eura po kilogramu. A kod nas u Hrvatskoj?

2.09 eura, odnosno 4.18 eura/kg. Već na prvi pogled jasno da je gotovo identična cijena u Slovačkoj i Poljskoj, dok je kod nas ipak malo skuplje. E sad, dalo bi se raspravljati o riječi 'malo'. Uglavnom skuplje nego u druge dvije zemlje za usporedbu.

Zanimao me i maslac, jer je to proizvod koji redovito kupujemo kod kuće. Slovačka 2.59 eura (10.36 eura/kg), Poljska 6.99 zlota (8.21 eura/kg) i Hrvatska 2.49 eura (9.96 eura/kg). Džem Lidl marke, Slovačka 2.17 eura (4.82 eura/kg), Poljska 8.99 zlota (4.69 eura/kg), Hrvatska 2.99 eura (6.64 eura/kg).

Suma sumarum, cijena pahuljica u oku prepoznatljivom žutom pakiranju, dovoljno me natjerala na razmišljanje, ali ne toliko da bi ikome pokvarila doručak.

Maslac, pak, bio je pomalo iznenađenje. Slovačka je bila nešto skuplja od Hrvatske, dok je Poljska nudila povoljniju cijenu po kilogramu.

Džem je, s druge strane, u Hrvatskoj bio znatno skuplji nego u susjednim zemljama, što me nasmijalo...

A ajvar?!

Ni na kraj pameti mi nije bilo da će ovakvi 'mini eksperimenti' učiniti naše 15-dnevno putovanje još zanimljivijim, a da ćemo se i mjesecima nakon, u društvu nasmijati zbog sitnica poput cijene pahuljica ili džema. I ne, ovdje nije riječ samo o uštedi ili brojanju centa riječ je o malim, veselima trenucima koji putovanje čine nezaboravnim. Barem u mojim očima...

Na kraju, nisam odoljela ni da ne usporedim Podravka blagi ajvar, onaj poznati, u malom staklenom pakiranju od 195 grama koji idealno ide uz ćevape. Fotografiran na polici lokalne trgovine, poljskom gradu Zatoru, nadomak Krakowa. Cijena 8.99 zlota, odnosno 2.12 eura. Kod nas, u prosjeku 1.84 do 1.85 eura, ovisno o trgovini. I eto, rijetkog slučaja da je proizvod iz Hrvatske povoljniji nego vani.

Sitnica, ali vrijedna.