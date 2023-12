Uspješno zaključeno treće izdanje međunarodnog festivala fotografije Split Format

Fotoklub Split nakon trogodišnje pauze ponovno je organizirao međunarodni festival fotografije Split Format koji se održao od 27. studenog do 13. prosinca. Tema trećeg izdanja Split Formata bila je kriza, a sam festival posjetiteljima je uz izložbu ponudio niz zanimljivih predavanja eminentnih stručnjaka koji su dali svoj pogled na krizu, shvaćenu kao niz društvenih lomova i previranja koji utječu na svakoga od nas.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas Foto: Milan Šabić, Miroslav Lelas

"Odabrali smo krizu kao koncept koji potiče fotografe da istraže i interpretiraju različite aspekte kriza – od osobnih borbi do globalnih društvenih promjena, stvarajući priliku za fotografe da svojim objektivima uhvate suštinu trenutka, pružajući publici ne samo vizualno iskustvo već i duboko emocionalno razumijevanje svijeta oko nas", obrazložili su organizatori.

Odabranu temu su kroz fotonatječaj obradila 32 fotografa iz 6 zemalja svijeta, a pobjednikom je proglašen talijanski fotograf Pierpaolo Mittica sa serijom 'And then the winter came', koja donosi priču o stanovnicima Kijeva koji su nakon ruske invazije ostali bez struje i mogućnosti grijanja. Drugoplasirani Davor Puklavec donosi seriju "Zaboravljeni" koja prikazuje ljude s Banije koji nakon razornog potresa još uvijek čekaju na obnovu svojih domova, a trećeplasirani Nenad Martić donosi seriju fotografija o krizi identiteta. Finalist Igor Šoban donosi seriju "Kriza" koja prikazuje priču s ukrajinsko-mađarske granice gdje su vlakom stizale izbjeglice uslijed ruske invazije na Ukrajinu, a finalist Tomislav Petković donosi seriju u kojoj se nalaze pojedinci, odvojeni od drugih ljudi, usamljeni i/ili osamljeni.

Pobjedniku je pripala i novčana nagrada u iznosu od 500 eura, drugoplasiranom od 300, a trećeplasiranom od 200 eura.

Izložba finalista fotonatječaja mogla se pogledati u Galeriji fotografije Fotokluba Split (Marmontova 5) sve do 13. prosinca, dok su se predavanja koja su obradila temu krize iz različitih perspektiva održala u prvom tjednu festivala.

Prvo predavanje održao je doc.dr.sc. Boško Picula o temi aktualnog izraelsko-palestinskog sukoba. Picula je predavanjem "Rat u Gazi 2023. – Nova eskalacija u sedamdeset i pet godina izraelsko-palestinskog sukoba" približio povijesnu, političku i društvenu stranu humanitarne katastrofe koja se trenutno odvija u prenapučenom prostoru pojasa Gaze.

Ubrzo nakon prvog izlaganja uslijedilo je predavanje i predstavljanje knjige "Čekaonica za drugi svijet" Denisa Mahmutovića. Denisovo izlaganje o ljudima s Banije bilo je vrlo emotivno i približilo je svima prisutnima sudbine ljudi za koje sam Denis kaže sljedeće: "Njihova stvarna tragedija je da su ih ljudi prestali doživljavati kao ljude."

U predavanju naziva "Nada i beznađe u kriznim vremenima", prof. prim. dr. sc. Ivan Urlić govorio je o naravi nade u odnosu na beznađe koje nas obuzme u kriznim razdobljima, dok je Katarina Duplančić, povjesničarka umjetnosti održala predavanje “Umjetnost kao reakcija na krizu”, kojim je umjetnost predstavila kao jedan od puteva kojima dolazimo do osobnog i društvenog boljitka u prolaznim kriznim razdobljima.

Dokumentarni fotograf i snimatelj Zoran Marinović održao je predavanje "Kriza kroz objektiv", koje se zbog same Zoranove neposredne i pristupačne naravi te kako je i sam primijetio obiteljske atmosfere u Fotoklubu Split, pretvorilo u dinamičnu diskusiju s okupljenim posjetiteljima. Zoran je spremno odgovarao na sva postavljena pitanja i samim time podijelio svoju fotoreportersku i nadasve ljudsku priču.

Posljednje predavanje u sklopu Split Formata održao je prof.dr.sc. Nikola Glamuzina. On je predavanjem "Klimatska kriza – korijeni, stanje, izgledi", kroz prizmu krize kao ovogodišnje festivalske teme razjasnio glavne pojmove koji su danas u širokoj upotrebi u javnosti, kao što su promjene klime, globalno zagrijavanje, učinak staklenika i drugi. Glavni fokus predavanja bio je na teorijskom okviru promjena klime od završetka zadnjega ledenoga doba do današnjih dana s posebnim osvrtom na čovjekov utjecaj.

Split Format održao se uz potporu Turističke zajednice grada Splita, Grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, tvrtke Locastic, Hotela Marvie, Pipija, Pixsell foto i video agencije, Foto Dalmacije, DalmacijeDanas i split.com.hr te je dio programa “Redovni godišnji program udruge Fotoklub Split” koji se financira sredstvima Zaklade "Kultura nova".