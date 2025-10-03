Uspješno provedena međunarodna vježba traganja, spašavanja i suzbijanja onečišćenja na Jadranu „ADRIA 2025“

U akvatoriju ispred Dubrovnika 1. i 2. listopada 2025., u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uspješno je održana međunarodna vježba traganja, spašavanja i suzbijanja onečišćenja Jadran SARex / POLex / COMex 2025, u kojoj je sudjelovalo više od 300 predstavnika nacionalnih i međunarodnih institucija, agencija i organizacija.

U vježbi su sudjelovali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Hrvatska vatrogasna zajednica te tvrtke Plovput, Cian i Dezinsekcija. Od međunarodnih partnera sudjelovali su Obalna straža Italije, Uprava za pomorstvo Slovenije, Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), kao i partneri projekta ASAP (engl. Adriatic Sensitive Areas Protection) iz Italije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Albanije.

Svečano otvorenje održano je prvog dana programa, a tom je prilikom državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek istaknuo važnost zajedničkog djelovanja u zaštiti ljudskih života, sigurnosti plovidbe i očuvanju morskog okoliša. „Jadransko more, njegova zaštita i briga za sigurnost onih koji njime plove naša je zajednička odgovornost i ono što nas povezuje“, poručio je Tušek. Posebno je pohvalio suradnju pomorskih administracija u regiji, prepoznatu i na razini Europske unije, te naglasio kako se svaka uspješna akcija traganja i spašavanja mjeri spašenim životima i profesionalnošću nadležnih službi.

U kontekstu sve većeg brodskog prometa, Tušek je istaknuo važnost zajedničkih napora u zaštiti mora od onečišćenja te najavio da će se tijekom vježbi prvi put u Europi testirati razmjena velike količine podataka putem europske komunikacijske mreže - CISE platforma. Hrvatska, dodao je, sustavno ulaže u modernizaciju pomorske infrastrukture – od obnove flote lučkih kapetanija i nabave novih brodova do razvoja sustava nadzora, jačanja kibernetičke otpornosti i poboljšanja radnih uvjeta djelatnika.

„Naš zajednički cilj je jasan: siguran, čist i održiv Jadran koji ostaje izvor života, povezanosti i prosperiteta. To možemo postići samo zajedničkim naporima, znanjem, tehnologijom i predanošću“, zaključio je državni tajnik Tušek.

Ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Siniša Orlić zahvalio je svim prisutnima na sudjelovanju i prepoznavanju važnosti zajedničkog djelovanja u zaštiti ljudskih života i očuvanju Jadranskog mora. „Jadransko more od posebnog je gospodarskog interesa za sve obalne države, a njegovo očuvanje prioritetna je zadaća svih državnih tijela i operativnih snaga“, poručio je Orlić. Naglasio je kako Ministarstvo u suradnji s Obalnom stražom, Civilnom zaštitom, vatrogastvom i drugim službama kontinuirano razvija kapacitete za učinkovit odgovor na pomorske incidente.

Istaknuo je važnu ulogu MRCC Rijeka, koji 24 sata dnevno koordinira akcije traganja i spašavanja, te podsjetio da se više od polovice svih nesreća događa tijekom ljetnih mjeseci. „Sveobuhvatna zaštita Jadrana moguća je samo kroz suradnju svih jadranskih država“, rekao je Orlić, zahvalivši partnerima iz Italije, Slovenije i Crne Gore te europskim agencijama EMSA, EFCA i FRONTEX na potpori i suradnji.

Izvršna direktorica Europske agencije za pomorsku sigurnost Maja Markovčić Kostelac tom je prilikom izjavila kako vježba obuhvaća različite rizike s ciljem testiranja spremnosti za najteže scenarije. „Najvažnije je uskladiti postupanje nadležnih tijela kako bismo zajednički planirali opremu i kapacitete“, naglasila je.

Podsjetimo da je cilj vježbe bio testirati suradnju i koordinaciju nadležnih pomorskih tijela u stvarnim uvjetima, procijeniti učinkovitost komunikacijskih kanala i situacijsku svijest, evaluirati postojeće procedure te omogućiti praktičnu obuku razmjene informacija putem europske mreže CISE.

Vježba se sastojala od tri temeljne aktivnosti:

SARex – traganje i spašavanje, uključujući gašenje požara i evakuaciju putnika;

POLex – suzbijanje onečišćenja mora kao nastavak SAR scenarija;

COMex – praktična obuka razmjene informacija putem CISE mreže.

Scenarij vježbe temeljio se na simuliranom sudaru putničkog broda „Dubrovnik“ i tankera „Mol Bari“, što je uključivalo složene operacije traganja i spašavanja, evakuaciju, gašenje požara te koordinirani odgovor na izljev nafte. Aktivnosti su obuhvatile razmjenu informacija između nacionalnih i međunarodnih centara, zajedničko planiranje i upravljanje resursima te testiranje novih tehnologija, uključujući dronove i satelitske sustave praćenja.

Ova složena međunarodna vježba još je jednom potvrdila visoku razinu regionalne suradnje, doprinijela unaprjeđenju učinkovitosti operacija traganja i spašavanja te podizanju spremnosti za zajedničko djelovanje u kriznim situacijama na Jadranskom moru.