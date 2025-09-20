Uspješno otvaranje Nade u ragbi Prvenstvu Hrvatske

Nada je ove subote pobijedila Makarsku Rivijeru na otvaranju Prvenstva Hrvatske. Iako je Makarska Rivijera posljednju prvoligašku utakmicu odigrala prije 10 godina došli su u Split po pobjedu . Nada je na posljednjem treningu zbog ozljede ostala i bez kapetana Domogoja Plazibata koji je važan kotačić u nadinoj momčadi te se njegov izostanak itekako primjetio. Karlo Delo je preuzeo njegove pucačke dužnosti i iz kaznenog udarca poveo Nadu u vodstvo 3:0 u 4.minuti. U 13 .minuti bivši igrač Nade Svaguša postiže prvi makarski zgoditak za 5:3. U 18.minuti domaći otvarač Barić neometan prolazi i postiže zgoditak kojeg Delo uspješno pretvara za 10:5. U 32.minuti Čondić daje zgoditak za Makarsku, kojeg uspješno pretvara novozelanđanin u redovima Makarske Jackson za 10:10. U 35.minuti Delo postiže zgoditak kojeg i pretvara za 17:12, vodstvo Nade. Jackson iz kaznenog udarca smanjuje na 17:15, da bi hrvatski reprezentativac iz Argentine Altamarino u samom finišu prvod dijela odve goste na 17:20, a Jakson pretvara za rezultat 1.poluvremena 17:22.

U drugom dijelu Makarska pada u snazi te postiže samo 3 boda iz kaznenog udarca Jacksona dok Nada postiže 3 zgoditka (Alvares, Barić i Čulić) uz jedno pretvaranje Dela za konačnih 34:25 zasluženu pobjedu Nade. U redovima Nade su se posebno istakli Delo, Barić i Denley , ali treba čestita svima za trud. Treba čestitati i momčadi iz Makarske koja će biti tvrd orah za sve u ligi pogotovo kada dođu u natjecateljsku kondiciju.

RK Nada: Popović, Marović, Čorić (C), Delo 14, Đerek, Bašić, Denley, Kodžić, Hrgić, Barić 10, S.Malenica, Rudić, Alvares 5, Balić, Markić, Čulić 5, Bralić, Grubšić, Jelavić-Mitrović, Biuk, Ozretić, Antić, M.Malenica. Trener Duje Plazibat

RK Makarska Rivijera: Tikaradze, Alatmarino 5, Ilijašević, Šunjić, Majić, Mujagić, M.Mihaljević, Grle, Kovačić, Jackson 8, Čondić 5, Svaguša 5, Lovrić, Pivac, Lovreta 2, Škarica, Urlić, Gavić, Nesteron, Rajčević i R.Mihaljević. Trener Jakša Lovreta