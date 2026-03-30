Usmrtio oca dvoje djece, a sada ide dalje: Bivši ministar pokrenuo novi progon

Bivši ministar obrane Mario Banožić ne odustaje. Nakon što je državno odvjetništvo odbacilo njegove kaznene prijave protiv istražitelja koji su rasvjetljavali njegovu prometnu nesreću te vozača kamiona kao ključnog svjedoka, Banožić je odlučio protiv vozača kamiona sam nastaviti kazneni progon, piše Index.

Preuzeo ga je kao oštećenik jer tvrdi da vozač kamiona Mirko Đalić ne govori istinu o udesu, odnosno da mu lažnim iskazom nanosi štetu.

Prijedlog sucu istrage

Iz izvora bliskih Županijskom sudu u Vukovaru Index doznaje da je Banožić podnio prijedlog za provođenje dokaznih radnji sucu istrage. U njemu navodi da je Đalić 6. veljače 2024. pred Općinskim državnim odvjetništvom u Vinkovcima, iako upozoren na posljedice lažnog iskaza, neistinito tvrdio da je vidio sam trenutak nesreće. Prema Banožićevu prijedlogu, Đalić je tada izjavio: "U jednom trenutku došlo je do udara ova dva vozila na lijevom prometnom traku prema Županji na zadnjem lijevom dijelu mojeg priključnog vozila".

Opisao je zatim detaljno položaj automobila i vozača. Mislio je, kaže, da su obojica mrtvi. Kada je naišao jedan mršav i visok policajac, začuli su da se Banožić budi.

"Sam trenutak prometne nesreće ja sam vidio u retrovizoru. Dogodila se kod zadnjeg lijevog dijela mog priključnog vozila. Kad me započeo pretjecati, okrivljenik je bio u razini zadnjeg dijela prikolice", svjedočio je Đalić.

U lipnju iste godine Đalić je ponovno ispitan, ali je njegov iskaz bio drugačiji. Banožić tvrdi da je i tada lagao. "Ja nemam komentara, da je to bilo u razini kamiona, onda bi i ja bio sudionik prometne nesreće i bilo bi vidljivo na kamionu. Prometna nesreća bila je iza kamiona, a koliko iza, ne mogu procijeniti."

Svjedoci koje Banožić stavlja u središte

Banožićev prijedlog temelji se na tezi da Đalić nije bio očevidac nesreće i da je na mjesto događaja došao tek nakon sudara. U tom kontekstu posebno se poziva na izjave Biljane i Marija Skokića, para koji se tek nedavno javio njegovoj obrani. Iako su predloženi kao svjedoci sutkinja koja vodi proces protiv Banožića odbila ih je ispitati.

U izjavi koju je dala Banožićevoj odvjetnici Biljana Skokić izjavila je da je tijekom pružanja pomoći unesrećenima "pored njih projurio crveni kamion-šleper u smjeru Županje". Umalo ih je, kaže, pregazio. Prepoznala je i Đalićev kamion na fotografijama, piše Index.

Banožić se poziva i na drugi dio njezine izjave: "Nisam uočila da bi prije same prometne nesreće netko pretjecao ili zaobilazio bilo kakav auto", kao i na tvrdnju: "Na mjestu nesreće nije bilo šlepera, a niti u neposrednoj blizini." U dopuni izjave od 12. veljače 2026., kako se navodi u prijedlogu, Biljana Skokić dodala je: "Navodi vozača kamiona koji je uporno tvrdio da je bio tamo na mjestu prometne nesreće i da ga je Mario Banožić zaobilazio nisu točni".

Riječi te svjedokinje potvrdili su njezin suprug Mario Skokić te policajac Ivica Baotić, koji je također vidio da je neki kamion prošao pokraj mjesta nesreće.

Važni iskazi policajaca

U prijedlogu se tvrdi i da iskazi policajaca ne potvrđuju da je Đalić bio uz razbijena vozila na samom mjestu nesreće. Banožić posebno izdvaja iskaz policijskog službenika Dejana Mitrovića, koji je naveo da je vozača kamiona zatekao uz kamion koji se nalazio oko 300 metara od mjesta nesreće. Istodobno se u podnesku ističe da drugi policijski službenici nisu izrijekom potvrdili da je upravo Đalić bio osoba koju su ondje zatekli.

Banožić smatra da je Đalićev iskaz bio važan za optužnicu koja je protiv njega podignuta jer se, kako navodi, ona između ostalog temeljila na tvrdnji da je počeo pretjecati skup vozila, tegljač i prikolicu, kada je došlo do sudara. U podnesku se pak ističe da je Đalić kasnije izmijenio svoj iskaz, odnosno da više nije tvrdio da se sudar dogodio uz njegov kamion, nego iza njega.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku prethodno je odbacilo kaznenu prijavu uz obrazloženje da nema osnovane sumnje, "pa čak ni na razini indicija", da je nepoznata osoba iz tijela kaznenog progona počinila kazneno djelo sprječavanja dokazivanja, kao ni da je netko poticao Đalića na davanje lažnog iskaza. Banožić od suca istrage traži ispitivanje Đalića, kao i ispitivanje više svjedoka, među njima Biljane i Marija Skokića te policijskih službenika Zdravka Bačića, Ivice Baotića i Josipa Maričića. Predlaže i pribavljanje spisa osječkog državnog odvjetništva te kaznenog predmeta koji se vodi pred Općinskim sudom u Vinkovcima.