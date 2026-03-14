Uskoro stiže Vrag nosi Pradu 2

Ulaznice za jedan od najočekivanijih filmova godine već su dostupne u prodaji. Vrag nosi Pradu 2 dolazi u hrvatska kina 29. travnja, ekskluzivno u distribuciji Blitz filma i donosi potpuno novu priču o likovima koji su generaciji gledatelja postali dio odrastanja.

Gotovo 20 godina nakon što su Miranda, Andy, Emily i Nigel postali ikone pop-kulture, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka i elegantnim uredima časopisa Runway u nastavku filma koji je 2006. godine obilježio čitavu generaciju.

Vrag nosi Pradu postao je više od filma - postao je kulturni fenomen. Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily i Nigel nisu bili samo likovi na platnu, nego simboli ambicije, stila i nepokolebljive težnje za vlastitim mjestom u svijetu. Sada se ta priča nastavlja, a s njom se vraćaju i sva lica koja su je učinila nezaboravnom: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.

Redatelj David Frankel i scenaristica Aline Brosh McKenna, koji su stajali iza originala, ponovno preuzimaju kormilo - jamstvo da će nastavak zadržati sav šarm, britki humor i modni sjaj koji su prvi film odveli do kultnog statusa. Uz povratak originalnih zvijezda, Vrag nosi Pradu 2 u modne vode New Yorka uvodi i niz novih likova. Uz već poznata lica, publiku očekuju i Lady Gaga, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak i Conrad Ricamora, piše Index.