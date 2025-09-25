Uskoro proširenje groblja u Trogiru, u pripremi preduvjeti za novu školu na Brigima

Jedna od njih je tiče se i izmjena plana uređenja predjela Brigi na kojem je predviđena izgradnja nove osnovne škole s kojom će se, s planiranih 16 novih razrednih odijeljenja, moći uspostaviti jednosmjenska nastava na području Grada Trogira što je nužan standard u osnovnoškolskom obrazovanju.

„Važno za istaknuti je da i škola Majstora Radovana i škola na Rivi nastavljaju s radom. U narednom periodu sa Županijom, koja će biti osnivač škole, i kojoj smo se kao i uvijek stavili na raspolaganje vezano za novu školu, intenzivirat ćemo razgovore kako bi se projekt što prije započeo, no ono što je jednako važno je obnova postojećih koje su nažalost u neadekvatnom stanju“, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

Na vijeću je došlo do usklađenja cijena vrtićkih skupina, a zbog uvođenja gradske riznice tako da su postojeće cijene zaokružene na prvi sljedeći cijeli broj te su povećane od nekoliko centi do nekoliko eura. Grad je usto povećao sufinanciranje vjerskog vrtića u sklopu pastoralnog centra i to za prosječno 15% čime je osigurano da roditelji ne osjete poskupljenja i posljedice inflacije te da cijene ostanu u dosadašnjim okvirima. Grad je povećao i sufinanciranje vrtića drugih osivača i to za prosječno 12%.

No, ono na što će građani morati izdvojiti nešto više su komunalna naknada i odvoz otpada čije cijene rastu nakon niza godina kao posljedica višegodišnje inflacije i rasta cijena energenata i rada, ali i novih obveza Grada.

„Ne postoji dobro vrijeme za poskupljenja i toga smo svjesni, ali u ovo idemo iz čiste nužde, u cilju da osiguramo kvalitetne i kontinuirane gradske usluge građanima kao i do sada. Argument za kojim nismo posezali je taj da se inflacija jednako događa i gradskoj blagajni. Upravljali smo njome do sada odgovorno, bez gubitaka, dubioza, ovrha. Koristimo vanjska sredstva maksimalno, paralelno smo dizali plaće što u upravi, u Holdingu, u vrtićima, u JVP-u, gradskim ustanovama i uspješno provodili višemilijunske projekte. Neka od davanja nismo nikada podizali, druga rijetko, ali poskupljenja posljednjih pet godina nas dovode u situaciju da su ove odluke neizbježne ako želimo uredan i održavan grad i nastavak investicija“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Unatoč povećanju s 0,80 centi na 1 euro po metru kvadratnom, Trogir i dalje ostaje jeftiniji u odnosu na gradove u okruženju i gradove slične veličine gdje su cijene od 1,22, 1,5 pa i do 3,5 eura.

„O tome da smo imali obzira prema građanima dovoljno govori činjenica da se cijena komunalne naknade nije mijenjala od 2005. Mislim da smo raritet i u okruženju i u Hrvatskoj po tom pitanju. Vjerujem da ne treba posebno napominjati koliko su otada troškovi rasli. Za usporedbu, tada je metar kvadratni asfalta koštao 100-tinjak kuna, danas je 60 eura. U zadnjih osam godina Trogir je dobio nove šetnice, trgove, ceste, zelene zone, druge javne površine, obnovljenu rasvjetu... Već smo komunicirali građanima sve ono što nam slijedi, od obnove svih parkova, rekonstrukcije Starčevićeve, izgradnje nove dvorane, proširenja groblja... Sve to treba održavati, a sa starom cijenom komunalne naknade to nije moguće. Vrijednost boda dižemo s 0,80 eura na 1,00 euro, što je 25%, a istovremeno imamo inflaciju preko 33% tako da i dalje nemamo „poravnanje“, ali nastojali smo pomiriti realne potrebe i imati sluha za građane“, rekao je gradonačelnik.

Drugi rast cijena tiče se gospodarenja otpadom. Radi se o poskupljenju koje u ovom periodu provodi većina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Stara cijena minimalne javne usluge odvoza otpada od 6,63 eura povećava se na 9,60 eura. Krajnja cijena ovisit će kao i do sada o broju pražnjenja spremnika. Usporedbe radi, u gradovima i općinama u okruženju cijene se kreću od oko 11 eura dok prumjerice Čakovec ima cijenu od 12,19 eura, a Novi Vinodolski od 17,03 eura.

„Spominjao sam ranije da je gospodarenje otpadom skupo i da će nažalost biti još skuplje, i to ne zbog odluka Grada nego zbog trendova i zahtjeva koji su stavljeni pred nas. U ovom trenutku iscrpili smo sve načine da to održimo na kvalitetnoj razini uz postojeću cijenu odvoza. Obnovili smo deponij, modernizirali vozni park, otvorili reciklažno dvorište koje je besplatno za građane, uveli moloke, češći odvoz otpada. Na zahtjev građana smo u Mastrinku i Arbaniju uveli prikupljanje otpada na kućnom pragu, što je višestruko zahtjevnije i skuplje od moloka, ali izlazili smo u susret koliko smo mogli. Ono što je manje poznato je naknada koju je uvela država za deponiranje, a to je 30 eura po toni otpada što nas košta 200.000 eura godišnje, a od sljedeće godine će biti 35 eura po toni i u budućnosti eksponencijalno rasti. Imamo i ogromna opterećenja u sezoni kada se broj odvoza i odloženog otpada poveća 4-5 puta u odnosu na zimu. Sve to traži resurse, i ljudske i tehničke i financijske koje ne možemo iznaći uz ono što se trenutno naplaćuje. Ono što možemo građanima obećati je nastavak kvalitetne usluge, a u budućnosti i dodatno proširenje deponija kako bi ostao pouzdano rješenje sve dok ne dobijemo regionalni centar“, istaknuo je.

Na sjednici je usvojeno polugodišnje proračunsko izvješće. Brojne Trogirane koji su na listi čekanja veselit će vijest o skorom početku proširenja groblja, za što su također usvojeni uvjeti tako što je Grad prepustio pravo građenja Trogir Holdingu.

„Većina dokumentacije je već izrađena i vjerujem da ćemo tijekom 2026. pristupiti radovima. Projektom je prvo predviđeno uređenje parkinga, a potom idemo u proširenje groblja gdje ćemo dobiti 26 novih grobnih mjesta.“

Nakon što je na prošlom vijeću izglasano kako će Grad sufinancirati preostali iznos za izgradnju POS stanova u Planom sa 150.000 eura, sada su konačno definirane i međusobne obveze između Grada i APN-a. S obzirom da je odabran izvođač radova, njihov početak očekuje se u najkraćem roku.