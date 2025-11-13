Uskoro kreće velika reorganizacija u Banovini. Što to znači i što se sve mijenja?

Na jučerašnjoj, 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnici su izglasali novu Odluku o ustrojstvu gradske uprave kojom se temeljito mijenja organizacija rada Grada. Umjesto dosadašnjih devet, splitska Gradska uprava ubuduće će biti organizirana kroz 15 upravnih tijela i službi, a odluka stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

Cilj novog ustroja je, kako se navodi, rasterećenje preopterećenih odjela, jasnija podjela poslova, veća specijalizacija te učinkovitija provedba odluka i projekata, uz bolju koordinaciju između upravnih tijela.

Kako se glasalo: vladajući "za", Centar protiv, dio vijećnika suzdržan

Novi ustroj gradske uprave usvojen je glasovima vladajuće koalicije, ali i uz podršku nezavisnog vijećnika Davora Matijevića. Protiv odluke bio je Centar, dok su suzdržani bili nezavisna vijećnica Katarina Prnjak, Marinko Biškić (Možemo), Jakov Prkić (Direkt) i Franko Kelam (Most).

Prije samog izglasavanja, o ovoj točki raspravljalo se gotovo dva sata, uz brojna pitanja o učinkovitosti, kadrovskoj popunjenosti novih odjela, prijenosu nadležnosti i političkim posljedicama tako velike reorganizacije, da bi se na koncu prijedlog ipak usvojio.

Novom odlukom utvrđeno je da su upravna tijela Grada Splita: Služba – Kabinet gradonačelnika, Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i pravnu zaštitu, Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, Upravni odjel za financije, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Upravni odjel za sport i politike mladih, Upravni odjel za socijalnu skrb, branitelje i demografiju, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za gradsku imovinu, Upravni odjel za izgradnju, Služba za razvoj grada, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Upravni odjel za promet, Služba zajedničkih poslova i Služba za unutarnju reviziju.

Riječ je o jednom od najdubljih zahvata u organizaciju Gradske uprave posljednjih godina, kojim se dosadašnji široki "megaresori" razbijaju na specijaliziranije odjele.

Što se ukida, što ostaje, što je novo

Stupanjem nove odluke na snagu ukidaju se dosadašnji: Ured Grada, Služba za razvoj Grada, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalne poslove, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i izgradnju, Upravni odjel za stanovanje i poslovne prostore i Upravni odjel za ekonomske poslove

Istovremeno, dosadašnji Upravni odjel za urbanizam nastavlja rad pod proširenim nazivom Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, dok Služba za unutarnju reviziju nastavlja rad pod istim nazivom, ali s jasnije definiranim djelokrugom rada.

Kroz prijelazne odredbe detaljno je propisano koja novoustrojena tijela preuzimaju poslove dosadašnjih, kao i službenike, dokumentaciju i nadležnosti. Jedna od ključnih novina je formiranje Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu. On preuzima poslove dosadašnjeg Upravnog odjela za komunalne poslove, ali i dio poslova Ureda Grada te Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i izgradnju.

Odjel je zadužen za: održavanje i upravljanje komunalnom infrastrukturom, javnim površinama i pomorskim dobrom, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina i dijelova javnih cesta kroz naselja, vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama i suradnju s odjelom za gradsku imovinu na njihovu upisu u vlasništvo Grada, predlaganje i provedbu programa održavanja komunalne infrastrukture, nadzor nad aktivnostima javnih komunalnih poduzeća i koordinaciju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada, utvrđivanje komunalnog doprinosa, naknada, spomeničke rente i drugih davanja, davanje u zakup i privremeno korištenje površina javne namjene (reklame, oglasni predmeti, pokretne naprave itd.) i dodjelu koncesija za komunalne djelatnosti, koncesijskih odobrenja i koncesija na pomorskom dobru te brigu o njegovoj zaštiti

U djelokrugu ovog odjela je i komunalno, poljoprivredno i pomorsko redarstvo, odnosno nadzor komunalnog reda i provedba propisa iz Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih zakona. Posebna nadležnost odjela odnosi se na opću sigurnost i krizna stanja: upravljanje kriznim situacijama, organizaciju zaštite i spašavanja, zaštite od požara i civilne zaštite te zaštitu materijalnih dobara u slučaju katastrofa.

Odjel ujedno prati rad jedinica mjesne samouprave – gradskih kotareva i mjesnih odbora – organizira referendume i izbore na razini Grada, vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i potiče suradnju građana s mjesnom samoupravom i gradskim službama. Preuzima i nadzor nad proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti, uključujući kontrolu financijskih planova te namjenskog trošenja sredstava.

Poseban Upravni odjel za promet: ITS, taksi dozvole i izgradnja prometnica

Prvi put promet u Splitu dobiva svoj zaseban resor: Upravni odjel za promet. On preuzima poslove koji su se dosad obavljali u Upravnom odjelu za komunalne poslove te Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove i izgradnju.

Upravni odjel za promet između ostalog: prati stanje svih oblika prometa u gradu, brine o uređenju i opremanju prometnog sustava, priprema i predlaže mjere za unapređenje prometa, obavlja poslove održavanja objekata prometa u mirovanju (parkirališta, garaže), pruža stručnu pomoć odjelu za komunalne djelatnosti kod definiranju programa održavanja cesta i parkirališta i pruža stručnu pomoć odjelu za izgradnju kod programa građenja prometne infrastrukture

Odjel je nositelj posla na Inteligentnom transportnom sustavu (ITS) na funkcionalnom prometnom području grada Splita – od planiranja i uspostave do provedbe i upravljanja.

Uz to, bavi se: izdavanjem uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga prometa, uključujući privremenu regulaciju prometa, organizacijom i obavljanjem poslova prometnog redarstva (nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom, premještanje vozila) i provedbom postupka izdavanja rješenja i dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Na odjel se prenose i imovinsko-pravni i administrativni poslovi pripreme i izgradnje prometnica i garaža – od sklapanja nagodbi i pokretanja postupaka izvlaštenja do organizacije i praćenja tijeka izgradnje te financijskog praćenja projekata u svim fazama.

Nova Služba zajedničkih poslova okuplja horizontalne funkcije važne za cijelu Gradsku upravu, koje su dosad bile raspršene kroz više odjela i službi.

U njezinoj su nadležnosti: poslovi pismohrane i pisarnice, upravljanje ljudskim resursima, radno-pravni status službenika i namještenika, planiranje dodatne edukacije i stručnog usavršavanja zaposlenih, rad kontakt centra i uspostava komunikacijskih kanala s građanima (pitanja, prigovori, prijedlozi, pritužbe) i planiranje, provedba i praćenje mjera zaštite na radu u prostorima Gradske uprave.

Naglasak je stavljen i na informacijske sustave: Služba zajedničkih poslova planira, projektira, izgrađuje, uspostavlja i održava informacijske i računalno-komunikacijske sustave, geoinformacijske (GIS) sustave, web portal Grada i platforme e-Uprave, te sustave dvosmjerne komunikacije s građanima. Ujedno je zadužena za kibernetičku sigurnost i zaštitu podataka.

Drugi ključni stup rada službe je javna nabava: raspisivanje nadmetanja, prikupljanje i otvaranje ponuda, priprema dokumentacije, izrada akata vezanih uz odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izrada prijedloga ugovora i sudjelovanje u žalbenim postupcima.

Služba za unutarnju reviziju nastavlja rad pod istim nazivom, ali s jasno definiranim zadatkom da: procjenjuje sustav unutarnjih kontrola Grada i institucija (trgovačka društva, ustanove u vlasništvu Grada), provodi reviziju programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa i daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje kontrola i unaprjeđenje poslovanja

Revizija uključuje provjeru usklađenosti sa zakonima, pouzdanost financijskih i drugih informacija, učinkovitost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te ostvarivanje ciljeva i zadaća upravnih tijela.

Novi resori za kulturu, financije, obrazovanje, sport, socijalu, imovinu i izgradnju

Odluka detaljno uređuje i djelokrug drugih novoustrojenih odjela: Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam

preuzima poslove potpore i razvoja turizma, praćenja stanja u turizmu te davanja smjernica za razvoj održivog turizma, kao i poslove utvrđivanja javnih potreba u kulturi, zaštite i očuvanja povijesne jezgre i graditeljskog nasljeđa te organizacije i promocije kulturnih manifestacija. Nadležan je i za kontrolu proračunskih korisnika iz kulture, Upravni odjel za financije nasljeđuje proračunske i financijske poslove dosadašnjeg odjela za ekonomske poslove: izradu i provedbu proračuna, vođenje Riznice Grada, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda, izradu izvještaja o izvršenju proračuna, praćenje zaduženosti, upravljanje likvidnošću, obračun plaća i knjigovodstvo. U nadležnosti su mu i poslovi povezani s provedbom ITU mehanizma i Urbanom aglomeracijom Split, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje bavi se lokalnim potrebama stanovništva u području predškolskog odgoja i osnovnog školstva, kriterijima financiranja decentraliziranih funkcija i širih javnih potreba u obrazovanju, skrbi o objektima i programima te kontrolom namjenskog trošenja proračunskih sredstava, Upravni odjel za sport i politike mladih preuzima sportski segment dosadašnjih društvenih djelatnosti: javne potrebe u sportu, razvoj rekreacije, uvjete za rad sportskih klubova, planiranje i nadzor nad rekonstrukcijom, dogradnjom i izgradnjom sportskih objekata, modele upravljanja sportskom infrastrukturom, mjere za poticanje nadarenih sportaša i provedbu programa za mlade, Upravni odjel za socijalnu skrb, branitelje i demografiju zadužen je za socijalno zbrinjavanje građana, lokalne programe zdravstvene zaštite, praćenje socijalnih kretanja, suradnju s udrugama i civilnim društvom, praćenje demografskih trendova i izradu demografskih strategija, kao i za skrb o pravima branitelja, obitelji poginulih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, Upravni odjel za gradsku imovinu preuzima poslove procjene vrijednosti nekretnina, evidencije zemljišta, upravljanja i raspolaganja stanovima, poslovnim prostorima, skloništima i garažama u vlasništvu Grada, programe priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja, upravljanje objektima poput kompleksa Vila Dalmacija, tekuće i investicijsko održavanje gradskih objekata i brigu o funkcioniranju prostora Gradske uprave, Upravni odjel za izgradnju zadužen za imovinsko-pravne poslove pripreme građevinskog zemljišta, planiranje i pokretanje postupaka izgradnje kapitalnih građevina i strateških projekata Grada, organizaciju i praćenje tijeka izgradnje, kontrolu ugovornih obveza, primopredaju objekata i financijsko praćenje projekata. Obavlja i geodetske poslove za potrebe upravnih tijela te raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada, a Služba za razvoj grada u novom ustroju fokusira se na razvoj gospodarstva i razvojne projekte, s naglaskom na EU projekte, izradu i provedbu planova vidljivosti i komunikacije za projekte financirane iz fondova te provedbu svih aktivnosti informiranja i publiciteta u skladu s pravilima EU.

Dva tijela posebno su vezana uz rad gradonačelnika i Gradskog vijeća: Služba – Kabinet gradonačelnika preuzima sve stručne, savjetodavne, organizacijske i administrativno-tehničke poslove za gradonačelnika, njegove zamjenike i predsjednika Gradskog vijeća. To uključuje protokol, odnose s javnošću, međunarodnu suradnju i odnose s dijasporom, pravo na pristup informacijama, vođenje i koordiniranje uređivanja mrežne stranice i društvenih mreža Grada, organizaciju prijevoza službenim vozilom i logističke poslove, a Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i pravnu zaštitu preuzima pravno-normativne i administrativne poslove: pripremu, izradu i pregled općih akata za sjednice Gradskog vijeća i gradonačelnika, organizaciju sjednica i radnih tijela, uređivanje i objavu Službenog glasnika Grada Splita, poslove zaštite osobnih podataka, te pravnu zaštitu Grada u svim postupcima pred sudovima, upravnim tijelima i drugim institucijama, uključujući stečajne, predstečajne i likvidacijske postupke te koordinaciju rada vanjskih pravnih zastupnika.

Što je s djelatnicima i starim aktima?

Nova odluka predviđa da sva upravna tijela koja preuzimaju poslove dosadašnjih odjela, preuzimaju i službenike i namještenike zatečene na tim poslovima, kao i pripadajuća prava, obveze i dokumentaciju. Do donošenja novih pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada – koje je gradonačelnik dužan donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja odluke na snagu – službenici nastavljaju obavljati iste poslove koje su radili do sada, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika novog upravnog tijela, uz zadržavanje dosadašnjih prava. Ako je gradskim aktima do sada bila određena različita nadležnost od one koja proizlazi iz nove odluke, ti će se akti morati uskladiti. Do usklađenja, nadležnim se smatra ono tijelo čiji je djelokrug utvrđen novom Odlukom.

Stupanjem na snagu nove odluke prestaje važiti stara Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita. Nova odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku Grada Splita", a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.