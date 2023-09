USKORO KREĆE NOVA KONCERTA SEZONA U HRVATSKOM DOMU Svečana dvorana ponijet će novo ime

Svečana dvorana Hrvatskog doma Split ponijet će od nove sezone novo ime, koje posuđuje od jednog od najvažnijih glazbeničkih i kulturnih osobnosti grada Splita, Ive Tijardovića, čije je djelovanje bilo opsežno i dalekosežno: do nas su doprle njegove operete, čije su melodije i nezaboravni likovi utkani u identitet grada Splita.

Tijardović je bio vođen stvaralačkim žarom, velikim i raznolikim talentom i brojnim interesima, a njegovo se djelovanje iz glazbenog širilo na područja književnosti, prevoditeljstva, koreografije, kostimografije, slikanja i crtanja karikatura. Bio je intendant i redatelj, a njegov angažman nije bio usmjeren isključivo na Split, iako je Split bio izvorište njegove inspiracije. Ivo Tijardović bio je i prvi predsjednik Hrvatskog društva skladatelja, kao i jedan od prvih dirigenata Zagrebačke filharmonije.

Od osnutka 2001. godine, na poticaj Muzičkog bijenala Zagreb, pod vodstvom Berislava Šipuša, Cantus ansambl posvećen je izvođenju, istraživanju, promoviranju i poticanju produkcije suvremene hrvatske glazbe, a bavi se gotovo u podjednakom omjeru i najnovijim glazbenim zbivanjima na međunarodnoj sceni. Poseban je projekt posvećen skladateljima splitskog kruga, s kojim je ansambl osvojio nagradu Judita 58. Splitskog ljeta 2012. godine. Taj program ansambl njeguje i dodatno širi za novi nastup kojim će biti otvorena sezona 2023./2024. Hrvatskog doma Split.

Na programu su skladbe doajena splitskog glazbenog života: Whole Lotta Zeppelin Mirka Krstićevića, čiji glazbeno djelovanje seže od rocka do klasike, premošćujući žanrove u nizu atraktivnih ostvarenja, od rock-uspješnica do opere, potom ritmična, zaigrana skladba Sustainable Development višestruko nagrađivanog splitskog skladatelja i orguljaša Ivana Božičevića, kao i antologijsko djelo programa Cantus ansambla – Leptiri - splitske skladateljice Olje Jelaska, koja je među vodećim imenima novije hrvatske glazbe; pridružuju im se na ovom programu skladatelji sljedeće generacije – saksofonist i skladatelj Gordan Tudor, britkog i nerijetko duhovitog glazbenog izričaja, sa skladbom Puhački kvintet te još jedna internacionalno uspješna skladateljica, Mirela Ivičević, čije ćemo zanimljive interakcije izvanglazbenih ideja i njihova ostvarenja u glazbi upoznati u jednom od djela iz ciklusa Dominosa, u kojima se, kako se iz naziva da naslutiti, sve događa po domino-efektu – bit će to Dominosa Octarine za flautu i instrumentalni ansambl. Klasici suvremene glazbe na ovom programu su Frano Parać i Ruben Radica – čut ćemo daškom talijansko-mediteranske nostalgije obojeno djelo Memorie Frane Paraća za glas i ansambl te jedno djelo iz Radičina opusa, nerijetko obojenog dubokom i istinskom duhovnošću – Litanije Svih svetih za papu Ivana Pavla, 72 zaziva komornog instrumentalnog ansambla.