USKORO KREĆE NOVA ČLANSKA GODINA Hoće li navijači Hajduka ponovno oboriti sve rekorde?

Nova članska godina je pred vratima. Navijači će već u kasnim večernjim satima stare godine moći aktivirati članstvo na web stranici. Uoči početka nove članske godine predstavljamo novu pogodnost za sve svoje navijače pod nazivom - Slika i prilika!

"Svi koji do 113. Hajdukova rođendana (13. veljače 2024.) obnove članstvo ili po prvi put postanu članovi voljenog Kluba, dobit će priliku učitati svoju fotografiju s hajdučkim motivima u tunelu kojim momčad izlazi na travnjak Poljuda.

Jedan od trenutaka koji je obilježio Hajdukovu godinu na zalasku dogodio se krajem rujna, na dan kada smo probili magičnu brojku od 100 tisuća članova, a istu tu godinu završit ćemo s više od 105 tisuća. Već smo mnogo puta isticali kako je ta ogromna ljubav, prevedena u jezik brojki, odraz neraskidive veze navijača i Kluba te njegova najveća snaga, a svima nama jedna velika obveza da dostojno nosimo njegove simbole i branimo hajdučke vrijednosti.

Brojke kojima svjedočimo za nas u Klubu predstavljaju pokretačku snagu, dokaz da granice ne postoje i motiv da ih u sljedećoj nastojimo dodatno pomaknuti. Upravo iz tog razloga uvodimo novu pogodnost za naše članove, odnosno sve one koji obnove članstvo do 13. veljače. Svi koji obnove članstvo do rođendana Kluba dobit će priliku učitati svoju fotografiju s hajdučkim motivima na zid tunela kroz koji naša momčad prolazi do terena uoči početka utakmica. Tako želimo omogućiti našim članovima da se dodatno integriraju s našom momčadi te da budu dodatan motiv igračima prije izlaska na teren.

Vjerujemo kako će tisuće navijača iskoristiti ovu priliku i tako biti dodatna podrška momčadi pred svaku domaću utakmicu kao dio posebnog i inspirativnog hajdučkog mozaika fotografija", poručuju iz Hajduka.

"Naša želja je do rođendana imati 65.000 članova, a ova pogodnost bit će posebna zahvala svim navijačima koji do tada postanu dio hajdučke obitelji. Pogodnost je planirana samo za ovu člansku godinu, stoga pozivam sve da iskoriste priliku i pošalju svoju sliku do rođendana", kazao je Tomislav Mikulić, voditelj Hajdukova Odjela za članstvo.

Nakon aktivacije članstva za 2024. godinu, fotografiju ćete moći učitati ovdje s početkom nove članske godine, odnosno od 01.01.2024.