Uskoro bez vode ostaje dio Splita i Segeta Donjeg, moguć prekid i u Dugopolju: Donosimo sve detalje

Vodovod i Kanalizacija d.o.o. obavještava potrošače na području ulice Trstenik u Splitu da će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži opskrba vodom biti prekinuta u srijedu, 4. ožujka 2026., od 08:00 do 13:00 sati.

Također, izvijestili su da zbog radova na magistralnom cjevovodu od strane Vodovoda Sinj u Dicmu, u srijedu u vremenu od 09 do 12 sati na području Dugopolja može doći do povremenog prekida u redovitoj vodoopskrbi.

Nadalje, obavijestili su da će i stanovnici Segeta Donjeg – dio ulice Hrvatskih žrtava, dio ulice Put Vlaške i ulica Oca A. Gabrića: srijeda, 04.03.2026., od 08:00 do 14:00 sati.

- Molimo stanovnike i poslovne subjekte da osiguraju dovoljne zalihe vode za kućanstvo i poslovne potrebe te da ne koriste uređaje kojima je potrebna voda iz javne mreže u tom periodu. Nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Pozivni centar Vodovoda i Kanalizacije Split: 021 545-900

021 545-900 Vodoopskrbna mreža Trogir: 021 881-523