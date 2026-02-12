USKOK u akciji: Privođenja od jutros, uhićen i jedan gradonačelnik

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u jutrošnjoj akciji Uskoka i policije, zajedno s još nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju.

Uskok je, ne navodeći identitete, u četvrtak ujutro izvijestio da su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba.

U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora.

Među uhićenima je i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić.

Grgićev odvjetnik Fran Olujić za N1 je potvrdio je tu informaciju. Kaže nam kako je policija pretraživala Grgićevu kuću. Odvjetnik još ne zna za što se tereti Grgića jer nije još dobio pouku o pravima, ali pretpostavlja da je riječ o gospodarsko-koruptivnom djelu.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da istražitelji sumnjaju da je Grgić počinio više kaznenih djela zlouporabe položaja vezanih uz poslove na lokalnoj infrastrukturi i gradske natječaje. Pritom je u središtu i njegova projektantska tvrtka koja je, sumnjaju istražitelji, protupravno profitirala na tim poslovima. Grgića se povezuje i s poslovanjem investitora u bivšoj Nami u Novoj Gradišci.