USKOK razbio heroin kartel: Uhićeno pet Hrvata

USKOK je, temeljem kaznene prijave Policijske uprave istarske, pokrenuo istragu protiv petorice hrvatskih državljana (1977., 1978., 1988., 1963., 1978.) zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da je prvi okrivljenik, od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026., na području Istarske županije okupio i povezao ostale okrivljenike u zajedničko djelovanje radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom heroina.

Prema sumnjama USKOK-a:

Drugi i treći okrivljenik su u više navrata kupovali heroina od petog okrivljenika i dostavljali ga prvom okrivljeniku u njegov stan u Puli.

Dio droge prvog okrivljenika je osobno prodavao konzumentima u Puli i Istri, dok su drugi i četvrti okrivljenik bili zaduženi za prodaju preostalog dijela.

Na taj su način članovi zločinačke organizacije pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 70.000 eura, koju su dijelili prema svojim ulogama u organizaciji.

USKOK je predložio sucu istrage Županijskog suda u Rijeci određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela.