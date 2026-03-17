USKOK provodi niz uhićenja, uhićeni sin sutkinje i odvjetnica

Na području Vukovara i Osijeka u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje po nalogu USKOK-a provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska. Akcija je usmjerena protiv više osoba, priopćio je USKOK.

Istražitelji osnovano sumnjaju da su te osobe, djelujući u sastavu zločinačkog udruženja, počinile kaznena djela iz područja kriminaliteta droga, kao i kaznena djela pranja novca.

Kako neslužbeno doznaje Index, osumnjičeno je devet osoba, a jedan od organizatora sin predsjednice Općinskog suda u Vukovaru. Uhićena je i odvjetnica Marija Cindrić Bojmić.

Povezuje ih se sa švercom i preprodajom 54 kg konoplje i dva 2 kg kokaina

Sumnja na trgovinu drogom i pranje novca

Iz USKOK-a su najavili da će nakon ispitivanja svih osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu. O toj će odluci, kako navode, pravovremeno obavijestiti javnost.