USKOK podigao optužnicu u aferi Hipodrom: Tereti se petero ljudi i jedno trgovačko društvo

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petero hrvatskih državljana iz afere Hipodrom te jednog trgovačkog društva. Istraga u ovom slučaju, koji je otvoren zbog sumnji u izvlačenje oko dva milijuna eura iz Hipodroma, pokrenuta je koncem travnja protiv Koste Kostanjevića te oca i sina Slavka Galića i Domagoja Galića. Kasnije je proširena i na Gorana Đulića, predsjednika Upravnog vijeća ustanove za Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba (USO), te na Jagodu Bončinu Franjković, v.d. ravnateljicu USO-a, koja je nakon uhićenja Koste Kostanjevića koncem travnja preuzela tu dužnost.

Kako je priopćio USKOK, istraga je pokrenuta 30. travnja 2025. protiv trojice okrivljenika, proširena 22. srpnja 2025. protiv dvoje okrivljenika te 20. studenoga 2025. i na pravnu osobu. Optužnicom se okrivljenike tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave – sve u sastavu zločinačkog udruženja – kao i za trgovanje utjecajem te pokušaj zlouporabe položaja i ovlasti.

Sumnje na naplatu neosnovanih računa za Hipodrom

Prema optužnici, trojica okrivljenika terete se da su se u razdoblju od 22. studenoga 2023. do kraja studenoga 2024. u Zagrebu povezali radi stjecanja znatne nepripadne koristi naplatom neosnovanih računa trgovačkog društva na teret USO-a. Riječ je o ravnatelju USO-a, predsjedniku uprave, odnosno stvarnom voditelju poslovanja trgovačkog društva te voditelju poslova zaštitara tog društva.

USKOK navodi kako je 25. travnja 2023. sklopljen okvirni sporazum s Gradom Zagrebom za pružanje usluge privatne zaštite objekata USO-a. Sporazum je predviđao zaštitu Hipodroma Zagreb kroz ukupno 35.240 radnih sati zaštitara u razdoblju od dvije godine. U tom su okviru, tvrdi USKOK, okrivljenici realizirali unaprijed dogovorene aktivnosti.

Lažni sati i deložacije koje nisu bile ugovorene

U okviru dogovorenog plana, trgovačko društvo je USO-u kontinuirano ispostavljalo račune za poslove zaštite Hipodroma Zagreb s naznakom poslova deložacije. Ti poslovi, ističe USKOK, nisu bili predviđeni javnom nabavom, a u računima je obračunavan broj radnih sati zaštitara koji nije stvarno realiziran.

Za razdoblje od 22. studenoga 2023. do 31. kolovoza 2024. USO-u su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu od 1.800.135,45 eura. U njima je neistinito navedeno da je za poslove deložacije odrađeno ukupno 242.436 radnih sati. Voditelj poslova zaštitara je, prema optužnici, sastavljao evidencije s neistinitim podacima, koje je predsjednik uprave prilagao računima.

USKOK tvrdi i da je ravnatelj USO-a, iako je znao da se računi ne odnose na poslove koji su bili predmet javne nabave, te da broj sati ne odgovara stvarno realiziranom, nalagao njihovo plaćanje. Također je, navodi tužiteljstvo, osigurao da se u USO-u ne provodi nadzor ni kontrola izvršenja poslova zaštite. S računa USO-a na račun trgovačkog društva isplaćeno je ukupno 1.800.135,45 eura.

Nakon toga je predsjednik uprave dio novca podigao u gotovini, a dio pribavio kroz isplate s računa drugih društava na koja je prethodno ta sredstva doznačio. Prema optužnici, ravnatelju USO-a je predao 450.000 eura.

Nepripadna korist i dodatne optužbe za utjecaj na zaposlenike

Na opisani način, tvrdi USKOK, pribavljena je nepripadna korist za trgovačko društvo u iznosu od 1.350.135,45 eura, a za ravnatelja USO-a u iznosu od 450.000 eura.

Dvoje dodatno okrivljenih tereti se za događaje iz razdoblja od 16. lipnja do 2. srpnja 2025. U tom vremenu predsjednik Upravnog vijeća USO-a i v.d. ravnateljica USO-a navodno su postupali s ciljem degradiranja dvaju djelatnika USO-a koji su u kaznenom postupku dali izjave i iskaze koji terete bivšeg ravnatelja.

USKOK navodi da je predsjednik Upravnog vijeća, opisan kao bliski suradnik bivšeg ravnatelja, tražio od v.d. ravnateljice da iskoristi stupanje na snagu novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta USO-a od 24. lipnja 2025. kako bi se spomenuti djelatnici rasporedili na niže rangirana i manje plaćena radna mjesta. Istodobno je, tvrdi USKOK, tražio i da se bivšeg ravnatelja rasporedi na bolje plaćeni posao, neovisno o poslovnim potrebama.

V.d. ravnateljica je, prema optužnici, dvoje djelatnika rasporedila na radna mjesta s nižim koeficijentima složenosti poslova, no oni su takve ugovore odbili potpisati. Također je zatražila od osobe koja je dotad obavljala rukovodeću funkciju da prihvati niže radno mjesto kako bi se bivšeg ravnatelja moglo postaviti na to mjesto, no to nije realizirano jer je USKOK zatražio dokumentaciju o njegovu radnopravnom statusu.