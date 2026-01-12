USKOK podigao optužnice protiv 53 osobe

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 53 osobe zbog sumnje na utaju PDV-a i pranje novca u sklopu zločinačkog udruženja. Među optuženima su 52 hrvatska državljana i jedan s dvojnim, bugarskim i albanskim državljanstvom, a sumnja se da su lažnim računima oštetili državni proračun za gotovo dva milijuna eura, javlja Index.

Podsjetimo, radi se o aferi s utajom poreza preko lažnih računa kojima je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za oko dva milijuna eura. Istovremeno su akteri ovog slučaja nezakonito zaradili oko šest milijuna eura.

Skupinu je, kako stoji u USKOK-ovom rješenju o provođenju istrage, predvodio poduzetnik Goran Krunić, koji je preko lanca firmi organizirao izdavanje lažnih faktura i umanjivanje poreznih obveza. Većina okrivljenih priznala je malverzacije pa USKOK za njih nije ni tražio određivanje istražnog zatvora. Krunić se za sada branio šutnjom, pa je završio u Remetincu kako ne bi ometao istragu ili ponovio neko od brojnih kaznenih djela što su mu stavljena na teret.

Među najpoznatijim okrivljenicima su Josip Šimić, nekadašnji nogometaš koji sada vodi lanac kafića i klubova, te Nikola Bušljeta, također jedan od vodećih hrvatskih ugostitelja. Osumnjičen je i njegov poslovni partner Dominik Cvijanović, koji je, kako se doznaje, trenutačno nedostupan hrvatskim pravosudnim vlastima pa će za njim, ako se uskoro ne pojavi u Hrvatskoj, biti raspisana tjeralica.

Organizirana shema s fiktivnim tvrtkama

Prema navodima optužnice, prvookrivljeni je od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima povezao devetoricu suokrivljenika u zajedničko djelovanje. Kao stvarni voditelj više tvrtki, organizirao je skupinu s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi izdavanjem nevjerodostojnih računa drugim tvrtkama i obrtima kako bi im se neosnovano umanjila obveza plaćanja PDV-a.

U tu svrhu su osnivana ili preuzimana različita trgovačka društva koja nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost. Te su tvrtke služile isključivo kao paravan za izdavanje računa za robu i usluge koje nikada nisu isporučene. Prvookrivljeni je, uz dogovorenu proviziju, pronalazio poduzetnike zainteresirane za takav način izbjegavanja poreznih obveza.

Šteta za proračun gotovo dva milijuna eura

Nakon što bi poduzetnici platili fiktivne račune, na temelju njih bi u svojim poreznim prijavama neosnovano odbijali pretporez. Istražitelji sumnjaju da je na taj način državni proračun oštećen za najmanje 1.993.639,18 eura.

Novac uplaćen na račune fiktivnih tvrtki članovi skupine su, prema uputama prvoosumnjičenog, podizali u gotovini. Ukupno je tako podignuto najmanje 5.989.685,17 eura. Od tog iznosa, za sebe su kao proviziju zadržali 805.584,99 eura, dok su ostatak gotovine vraćali vlasnicima tvrtki i obrta koji su naručili lažne račune. Time su im omogućili i da izbjegnu plaćanje poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 703.194,16 eura.

USKOK tereti prvookrivljenog i petookrivljenog i za pranje novca. Sumnja se da su od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. godine dio nezakonito stečene zarade, točnije 245.500 eura, uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova kako bi prikrili trag novca i prikazali ga kao zakonito stečenog.