Uskok izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora

USKOK je izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i još tri osobe. Kako pišu 24sata, od jutra traje postupanje po tom nalogu, što bi trebalo značiti da je Mikulić uhićen.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Navode da je razlog velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek.

USKOK je ranije ovog ljeta proširio istragu u slučaju nezakonitog izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom. U novoj fazi u središtu su se našli Josip i Monika Šincek, voditelji i direktori tvrtke koja je upravljala otpadom u Gospiću, te Jerko Kostelac, viši savjetnik za zaštitu okoliša u Ličko-senjskoj županiji.

Prema navodima USKOK-a, Kostelac je na njihov zahtjev dvaput izdao dozvole za gospodarenje otpadom, iako je znao da se na lokaciji nalazi oko 5800 tona protuzakonito uskladištenog otpada. U zapisnicima je naveo da su uvjeti zadovoljeni i da je proveden očevid, iako očevida nije bilo.

Unatoč činjenici da je otpad bio razasut po neuvjetnoj površini bez nadzora, Kostelac je 2022. godine tvrdio da lokacija ispunjava sve uvjete. Iduće godine ponovio je isto: najprije je, na prijedlog Državnog inspektorata, ukinuo dozvolu zbog ekoloških rizika, a zatim izdao novu temeljem lažnog zapisnika i nevažećeg financijskog jamstva.

Time je, prema USKOK-u, omogućeno daljnje poslovanje tvrtke i nabava barem 100 tona otpada, čime je firmi Šincekovih izravno pogodovano.

Josip i Monika Šincek već su u istražnom zatvoru, a USKOK je za Jerka Kostelca zatražio određivanje istražnog zatvora. Trgovačko društvo tereti se za poticanje na zlouporabu položaja i krivotvorenje dokumenata.