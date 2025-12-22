Ušao u kafić u susjedstvu. Prijetio gostima automatskom puškom

Prava drama odvijala se proteklog vikenda u jednom banjalučkom ugostiteljskom objektu, gdje je muškarac naoružan puškom prijetio gostima. Policija je uhitila D.S. iz Banje Luke zbog sumnje da je počinio kaznena djela ugrožavanja sigurnosti te nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja, piše klix.ba.

Incident u noćnim satima

Prema policijskom izvješću, prijava o prijetnjama zaprimljena je u noći sa subote na nedjelju, oko 1:40 sati. Navodi se da je D.S. u lokalu uputio prijetnje po život i tijelo većem broju prisutnih osoba.

Brza akcija policije

Policijski službenici su brzom akcijom pronašli i uhitili osumnjičenog nedugo zatim, oko 3:15 ujutro. Kod njega je pronađena i oduzeta poluautomatska puška marke "Crvena zastava M59".

O cijelom slučaju obaviješten je dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, a protiv osumnjičenog slijedi daljnji zakonski postupak.