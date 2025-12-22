Urnebesni komentar o crvenim kartonima Rebića i Livaje je hit na Facebooku

Utakmica između Hajduk i Vukovar ostat će zapamćena po nesvakidašnjoj situaciji – dva crvena kartona u razmaku od samo tri minute. Prvo je isključen Ante Rebić, a ubrzo potom i Marko Livaja.

Dok je na terenu zavladala nervoza, pravi spektakl preselio se na društvene mreže. Posebnu pozornost privukao je komentar jednog navijača koji je u nekoliko rečenica savršeno sažeo apsurd situacije.

"Da mi je bilo vidit facu Rebića kad mu je Livaja doša do svlačione nakon tri minute. Nije stiga ni tuš upalit", stoji u komentaru koji je u kratkom roku prikupio stotine reakcija i lavinu smijeha.

Na to su se brzo nadovezali i drugi navijači, pa je tako jedan dodao kako je „taman krenila topla voda“, dok je drugi zaključio da je „doša Livaja prije tople vode“. Jednostavna, dalmatinska šala pretvorila se u viralni niz komentara koji je zasjenio i samu utakmicu.

Situacija u kojoj dva najeksponiranija Hajdukova igrača gotovo istovremeno završavaju put prema svlačionici bila je rijetko viđena, a navijači su – umjesto bijesa – reagirali humorom. Upravo takvi komentari pokazali su da, čak i u trenucima frustracije, navijačka scena zna pronaći način da se nasmije samoj sebi.

Crveni kartoni su ostali zabilježeni u zapisniku, ali šala o „tušu koji se nije stigao upaliti“ već je osvojila društvene mreže i, barem nakratko, preuzela naslovnu ulogu nakon utakmice.