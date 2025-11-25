Urlić upozorava: Sprema li se nova gradnja ispod tvrđave Gripe?

Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt. u objavi na Facebooku upozorio je na potencijalni problem vezan uz planiranu selidbu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) iz sadašnje zgrade u Glagoljaškoj ulici, smještene ispod Tvrđave Gripe. Kako navodi, DHMZ traži novu lokaciju zbog potrebe za boljim uvjetima rada, budući da se sadašnji objekt nalazi u starijoj zgradi, vjerojatno bivšem samostanu, koja više ne ispunjava standarde.
DHMZ NAPUŠTA GRIPE Objavljen javni poziv: Područni meteorološki ured Split traži novi prostor
Urlić ističe kako nije potpuno jasno iz javnog poziva traži li DHMZ dodatnih 500 četvornih metara prostora ili planira zamijeniti postojećih 500 m² novim objektom. No ono što zabrinjava jest mogućnost da bi se, u slučaju selidbe i eventualne prodaje sadašnje nekretnine, vrijedna parcela s velikim dvorištem mogla pretvoriti u novu lokaciju za masivnu gradnju.
Podsjeća i na nedavni primjer svega pedesetak metara istočnije, gdje se “bacalo pod bagere”, izražavajući bojazan da bi se scenarij mogao ponoviti – još jedna betonska građevina u već izgrađenom i infrastrukturno opterećenom kvartu.
“Stoji li već netko u niskom startu, pitanje je?”, zaključuje Urlić, upozoravajući na potrebu da se oko potencijalne prodaje i prenamjene prostora uključe nadležne službe i građani kako bi se izbjegla nova urbanistička degradacija.