Urlić upozorava: Sprema li se nova gradnja ispod tvrđave Gripe?

Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt. u objavi na Facebooku upozorio je na potencijalni problem vezan uz planiranu selidbu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) iz sadašnje zgrade u Glagoljaškoj ulici, smještene ispod Tvrđave Gripe. Kako navodi, DHMZ traži novu lokaciju zbog potrebe za boljim uvjetima rada, budući da se sadašnji objekt nalazi u starijoj zgradi, vjerojatno bivšem samostanu, koja više ne ispunjava standarde.

Urlić ističe kako nije potpuno jasno iz javnog poziva traži li DHMZ dodatnih 500 četvornih metara prostora ili planira zamijeniti postojećih 500 m² novim objektom. No ono što zabrinjava jest mogućnost da bi se, u slučaju selidbe i eventualne prodaje sadašnje nekretnine, vrijedna parcela s velikim dvorištem mogla pretvoriti u novu lokaciju za masivnu gradnju.

Podsjeća i na nedavni primjer svega pedesetak metara istočnije, gdje se “bacalo pod bagere”, izražavajući bojazan da bi se scenarij mogao ponoviti – još jedna betonska građevina u već izgrađenom i infrastrukturno opterećenom kvartu.

“Stoji li već netko u niskom startu, pitanje je?”, zaključuje Urlić, upozoravajući na potrebu da se oko potencijalne prodaje i prenamjene prostora uključe nadležne službe i građani kako bi se izbjegla nova urbanistička degradacija.