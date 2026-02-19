Urlić skeptičan oko Poljuda: “Što se dogodilo u točno godinu dana…”

Predsjednik stranke Direkt Branimir Urlić oglasio se na društvenim mrežama vezano uz raspravu o sudbini Stadion Poljud, postavljajući pitanje promjene stava jednog od stručnjaka uključenih u ranije planove obnove.

U objavi na Facebooku Urlić podsjeća kako je profesor, koji sada tvrdi da obnova Poljuda nije moguća, prije godinu dana sudjelovao u izradi plana za njegovu sanaciju.

“Što se dogodilo u točno godinu dana da profesor od toga da sudjeluje u izradi plana za obnovu Poljuda, sad tvrdi da obnova nije moguća?”, upitao je Urlić.

Posebno problematizira sigurnosni aspekt stadiona, navodeći kako se iz godine u godinu tvrdilo da je objekt siguran za održavanje utakmica pod okriljem UEFA. “Ako se svake godine tvrdilo da je stadion siguran, što se to ozbiljno dogodilo?”, poručuje.

Urlić u objavi sugerira i mogućnost “šuma u komunikaciji”, ali i upozorava na, kako navodi, interesne skupine koje u raspravi o Poljudu vide priliku za velike financijske projekte. “Jesu li se odmah zakačili ovi kojima idu sline na usta od stotina milijuna eura koje nemamo?”, napisao je.

Njegova reakcija dolazi u trenutku kada se u javnosti intenzivno raspravlja o budućnosti Poljuda – od potpune obnove do izgradnje novog stadiona – a tema sve više prerasta sportske okvire i postaje političko i financijsko pitanje od šireg značaja za Split.