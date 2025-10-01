Urlić o projektu Duilovo: "Sigurno je cilj pokušati izbaciti dio hotela i uvaliti nešto stanova"

Predsjednik stranke Direkt, Branimir Urlić, komentirao je aktualna zbivanja vezana uz projekt na Duilovu, za koji tvrdi da je daleko od "slučajnog" razvoja događaja

"Kako ono kažu da se samo mačka slučajno okoti tako je i cijela priča oko hotela na Duilovu slučajno "slučajna".

Malo pratiš lokalne medije pa te začudi kako se naglo počelo pričati posljednjih tjedana o projektu na Duilovu i kako treba što prije krenuti sa uređenjem ostatka obale i eto kao usput i zemljišta koje se nalazi u pozadini, a trenutno je valjda najskuplje na Jadranu.

A onda se sazna kako više velikih investitora s istočne i zapadne strane gradskog projekta obilazi vlasnike manjih parcela i nudi im svašta da ne bi prošli loše kad se budu dijelile karte.

A onda ulijeće i rektor sa idejom da MORHov hotel treba biti studentski dom, u prijevodu hotel za turiste od 1.6. kad izbace studente.

Po GUPu cijela zona pripada T1 zoni, ili zoni hotela, i sigurno je cilj pokušati izbaciti dio hotela i uvaliti nešto stanova, jer tu je brza lova, a i pokazali smo se kao dobra zemlja za pranje EU love.

Sad je samo pitanje di će stanovi narasti i tko će bolje "lobirati". Zna se da svaki gradonačelnik ima svoje građevinare, da budemo fini, a ovaj sigurno ima kojeg više", poručio je Urlić.