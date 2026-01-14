Urlić: "Nećemo više Mariju vidit u Splitu"

Branimir Urlić, predsjednik Strane Direkt iz Splita, oštro se osvrnuo na problematiku skorošnjeg zatvaranja odlagališta otpada Karepovac, upozorivši da bi grad i okolica "za koji mjesec" mogli doći u situaciju da se "utapaju u smeću". U isto vrijeme, Urlić je izravno kritizirao ministricu u Vladi RH Mariju Vučković, tvrdeći da je tijekom nedavnog boravka u Splitu izbjegla komunikaciju s novinarima.

"Poslala Mariju vertikala u Split da vidi šta se može napravit kako se ne bi utopili u smeću za koji mjesec, al kad je vidila kako će sve završiti odjednom nije bila za razgovor s novinarima", poručio je Urlić.

Urlić tvrdi kako se o problemu gospodarenja otpadom u Splitu i okolnim jedinicama lokalne samouprave govori već godinama, ali da “nitko puno ne brine” jer se posljedice ne vide odmah. "A šta će vidit, osim onoga šta pričamo već godinama… Nije smeće sexy, samo rad i razgovor i obilazak ljudi i objašnjavanje od kuće do kuće, a ne reklame na radiju koje je platila EU pa si sretan."

Posebno je kritizirao prijašnje modele upravljanja i rezultate odvajanja otpada, navodeći da su u sustavu godinama izostajale ključne promjene. "I direktori Čistoće koji su trpali lovu na račun, zapošljavali preko veze, a stopa odvajanja bila 3%."

"Pola smeća dolazi iz drugih 12 općina i gradova"

U svom istupu Urlić naglašava i regionalnu dimenziju problema, tvrdeći da Karepovac ne opterećuje samo Split.

"Split ima Karepovac, ali pola smeća dolazi iz drugih 12 općina i gradova… Odnesi i baci na hrpu."

Kao ključni problem ističe to što se, prema njegovim riječima, sustavno izbjegavalo ulaganje u infrastrukturu koja bi smanjila količine miješanog otpada i produljila vijek odlagališta. "Nije nitko rekao, ajmo napravit sortirnicu, ajmo stavit kompostanu u recimo Klis ili Šestanovac, ili povećati stopu odvajanja."

Urlić je iznio podatke za 2024. godinu o stopama odvajanja otpada u dijelu općina i gradova u okolici Splita, tvrdeći da su brojke porazne te da su ranijih godina bile još lošije. "Brela 0.17%, Seget 0.2%, Muć 2%, Tučepi 2.5%, Klis 3%, Dugopolje 5%, Podstrana 8%, Solin 12%, Baška Voda 13%… Ovo su podaci iz 2024.godine, prije je i poraznije."

U tom kontekstu zaključuje kako se javnost, kaže, mora podsjetiti "onih koji su nam omogućili da je Karepovac ubrzo gotov", dodajući da je, po njegovom mišljenju, odlagalište moglo trajati duže uz veće stope odvajanja.

Prozivka ministrice i upozorenje na moguće blokade

Najviše kritika usmjerio je prema ministrici Mariji Vučković, posebno oko pitanja gdje će se otpad odvoziti nakon zatvaranja Karepovca. "A kako ministrica skriva gdje će narediti odvoz otpada siguran sam da će nas na tim lokacija čekati događanja naroda i blokade kamiona (šifra bulj), a smeće se grije pod ljetnim suncem."

Urlićev istup završio je porukom koja je odmah izazvala pozornost u javnosti: "Nećemo više Mariju vidit u Splitu… Živili."