Urlić dao podršku Pavičiću: "Nastavi raskrinkavati prodavače magle i opisivati hrvatsku stvarnost"

Oglasio se na prijetnje smrću
Branimir Urlić

Predsjednik stranke Direkt Branimir Urlić oglasio se nakon što je uvredljivi natpis osvanuo na zgradi splitskoh književnika Jurice Pavičića.

"Podrška Jurici Pavičiću da i dalje nastavi raskrinkavati prodavače magle i opisivati hrvatsku stvarnost koja nažalost uz pomoć vlasti polako klizi u fašizam koji ne podnosi kritiku, a nijedno društvo bez kritike nije otišlo naprijed.

Nadam se da ovaj natpis neće stati tjednima kao što je prije 10-ak godina stajao grafit protiv Dežulovića na kući u istoj ulici, nekad znanoj kao Partizanska.

Očekujem reakciju odgovornih da pokažu nultu toleranciju na nasilje", napisao je.

