Urlić dao podršku Pavičiću: "Nastavi raskrinkavati prodavače magle i opisivati hrvatsku stvarnost"

Predsjednik stranke Direkt Branimir Urlić oglasio se nakon što je uvredljivi natpis osvanuo na zgradi splitskoh književnika Jurice Pavičića.

"Podrška Jurici Pavičiću da i dalje nastavi raskrinkavati prodavače magle i opisivati hrvatsku stvarnost koja nažalost uz pomoć vlasti polako klizi u fašizam koji ne podnosi kritiku, a nijedno društvo bez kritike nije otišlo naprijed.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nadam se da ovaj natpis neće stati tjednima kao što je prije 10-ak godina stajao grafit protiv Dežulovića na kući u istoj ulici, nekad znanoj kao Partizanska.

Očekujem reakciju odgovornih da pokažu nultu toleranciju na nasilje", napisao je.