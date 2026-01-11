Urednik Morskog.hr. ispričao detalje prijetnji: "Ako ne nađete njega, onda ćete naći njegovu ženu, djecu…"

Državno odvjetništvo je nakon 15 mjeseci, 4. prosinca završilo istraživanje u kaznenom predmetu zbog kaznenih djela niza ozbiljnih prijetnji, upućenih prema glavnom uredniku portala Morski HR Jurici Gašparu, u vezi s obavljanjem novinarskog posla. Rezultat istrage su čak tri podignute optužnice pred Općinskim sudom u Splitu.

O svemu se oglasio i sam Gašpar.

"Evo, sad je i službeno, pa smijem o tome pisati. Za čak tri osobe DORH osnovano sumnja da su imali ozbiljnu namjeru oteti me, fizički se sa mnom obračunati, ali i lišiti me života, barem je tako stajalo u prijetnjama koje sam tada dobivao, ali i u članku 139. stavku 3, u svezi stavka 2., za koje su ovi pripadnici zločinačke organizacije unutar skupine brodara optuženi pred Općinskim sudom u Splitu.

Sve je krenulo na snimljenom sastanku s PR agenticom Ankicom Mamić, s kojom je trebalo biti dogovoreno „marginaliziranje mrkvom i batinom“ mene i mog portala za 100 tisuća eura, a uz poznanstvo dva ministra na koja se na tom snimljenom sastanku sama pozvala. Osokoljeni tako jakim društvom, svoj entuzijazam prenijeli su i u WhatsApp grupu onima koji nisu bili na sastanku te su naknadno predložili skupiti dodatni novac, pa me oteti, provozati u prtljažniku i odvesti golog na Vidovu goru na otoku Braču…

Privremeno izmještanje redakcije i moje obitelji, odlazak na teren pod osobnom zaštitom (policijsku unatoč traženju NISAM dobio), saginjanje pod automobil prije svakog ulaska, okretanje oko sebe, aritmije srca, nesanica i nemir ne samo kod mene, nego i uže obitelji, uslijedilo je nakon što se nizu prijetnji dogodilo i nekoliko situacija na koje su me upozorili ljudi koji se međusobno nisu poznavali, a nakon onog što su čuli, u strahu za moj život su kontaktirali mene i policiju, gdje su prijavili vrlo ozbiljne namjere da me se liši života.

Istraga je službeno završila 4. prosinca i sad mogu ispričati jedan detalj kojeg sam ispričao samo i isključivo istražiteljima te ga nije znala ni moja obitelj; jedan od svjedoka jednoj od dalmatinskih policijskih postaja prijavio je svoje saznanje da su trebali angažirati nekoga iz splitskog podzemlja za obračun sa mnom. glasila je ta navodna poruka.

Osim ključnih svjedoka kojima sam doživotno zahvalan, vjerujem da me od kobnih događaja spasila lupa javnosti, odnosno niz kolega koji su neumorno i kolegijalno izvještavali o svemu, na čemu im ovim putem od sveg srca zahvaljujem, kao i kriminalističkoj policiji (posebno onoj u PU Remetinec), te Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, koje je skupilo nekoliko registara dokaza.

Morski HR ne da nisu uspjeli marginalizirati, već se dogodilo SVE suprotno tome, a akteri ovih događaja tek će sada vidjeti što znači ruka pravde, a ovo je tek prvi korak. Davno sam rekao svima koji pokušavaju – sa zakonom i s Morski HR se ne valja zayebavati. Jer za razliku od zakonodavca, mi smo uvijek tri koraka ispred vas!", stoji u njegovoj objavi na Facebooku.