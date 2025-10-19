Upravljao vozilom iako mu je oduzeta dozvola, slijedi zatvor i nova zabrana vožnje

Tijekom kontrole prometa u petak, 17. listopada u 19.30 sati u Zadru u Ulici Zadarskog mira policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su kombi vozilo zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnji hrvatski državljanin.

Kontrolom je utvrđeno da muškarac sudjeluje u prometu i upravlja vozilom unatoč što mu je izvršnim rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih bodova, a rješenjem je određeno da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole mora ponovno polagati vozački ispit.

34-godišnjak je uhićen i doveden u prostorije policije. Jučer je uz optužni prijedlog odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Policija je u optužnom prijedlog zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 12 mjeseci.

Nakon provedenog žurnog postupka na sudu, vozaču je određena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 14 dana nakon čega je predan u Zatvor u Zadru.