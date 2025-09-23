Upozorenje za korisnike Androida: Odmah izbrišite ove popularne aplikacije

Ako koristite Android mobitel, obratite pažnju – Google šalje važno sigurnosno upozorenje.

Android je ponovno na meti hakera. Ovoga puta riječ je o kibernetičkim kriminalcima koji se bave sofisticiranom oglasnom prijevarom. Na taj način mogu zaraditi velike svote novca, a pritom usporiti mobitele korisnika koje zaraze. Novi napad nazvan SlopAds otkrio je Satori tim za sigurnosna istraživanja, a utvrđeno je da je zaraženo čak 224 aplikacije.

Te aplikacije preuzete su više od 38 milijuna puta putem Google Play trgovine.

"Otkrili smo i razbili sofisticiranu operaciju oglasne i klik-prevare nazvanu SlopAds”, priopćili su stručnjaci, prenosi N1.

Napadači su upravljali mrežom od 224 aplikacije (i broj raste), koje su ukupno preuzete u 228 zemalja i teritorija. Korištena je metoda steganografije, a aplikacije su otvarale skrivene prozore (WebView) kako bi generirale lažne prikaze i klikove oglasa te tako varale oglasne mreže.

Google je sve problematične aplikacije već uklonio iz trgovine, tako da ih novi korisnici više ne mogu preuzeti.

Kako se zaštititi?

Ako imate uključenu opciju Google Play Protect, vaš će uređaj automatski biti zaštićen jer će sustav blokirati i upozoriti na aplikacije povezane sa SlopAds-om već pri instalaciji.

Ako ste već preuzeli neku od tih aplikacija, na uređaju ćete dobiti upozorenje i uputu da je odmah izbrišete. Play Protect dolazi uključen po defaultu na svim Android uređajima s Google Play uslugama.

Važno: Ako dobijete obavijest da izbrišete neku aplikaciju, učinite to odmah – nemojte ignorirati upozorenje.