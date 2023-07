UPOZORENJE STOMATOLOGINJE Nikad ne radite ovo odmah nakon ustajanja

-Dok spavamo, naše žlijezde slinovnice smanjuju proizvodnju sline kako bi sačuvale energiju. Također, ako noću dišemo na usta, vlaga u njima isparava i dolazi do blage dehidracije. Rezultat toga je da se ujutro budimo s velikom žeđu. Stoga mnogi ustanu i odmah popiju veliku čašu vode. No, upravo to nikad ne bi smjeli činiti, upozorava Bita Alavi-Aryandoust koja se bavi i naturopatskom medicinom, piše Fenix Magazin.

Pijenje vode odmah nakon buđenja ne samo da nije ukusno, već se u najgorem slučaju možete čak i razboljeti.

Bita Alavi-Aryandoust kaže kako vodu nikako ne treba piti direktno ujutro, iako je mnogi preporučuju, po mogućnosti obogaćenu limunom, đumbirom, krastavcem itd.

– Sa stomatološke strane, mogu samo reći da to ne treba činiti. Naime, preko noći, se puno bakterija, metaboličkih proizvoda, toksina itd., nakuplja u usnoj šupljini, a to stvarno nije malo. Ako ujutro popijete vodu to sve završi u vašem tijelu i tamo se raširi, rekla je stomatologinja.

Kaže kako je nabolje najprije usnu šupljinu tretirati tzv. Oil pullingo, iščetkati zube i tek onda nešto popiti.

Oil pulling (izvlačenje uljem) je tradicionalni narodni lijek mućkanja biljnih ulja u usnoj šupljini. Može se upotrijebiti suncokretovo, maslinovo, sezamovo ili kokosovo ulje (hladno prešano). Ulje uklanja toksine iz usta, ubija bakterije i liječi ili ublažava bolesti.

– Činite to na način: pomičite 1 žlicu ulja naprijed-natrag u ustima oko 10 minuta, također povlačeći između zuba. Zatim ispljunite ulje i isperite usta vodom,rekla je Stomatologinja Bita Alavi-Aryandoust.

Ovu metodu preporučuju mnogi stomatolozi.