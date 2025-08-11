UOČI VELIKOG PROSVJEDA U SPLITU Brodosplit razjašnjava: Nema opasnosti od azbesta na brodu Moby Drea, radovi se odvijaju u skladu sa zakonom

Brodosplit je i danas objavio priopćenje za javnost vezano uz brod Moby Drea.

Cijeli tekst priopćenja donosimo u nastavku:

- U vezi nedavnih medijskih napisa o brodu Moby Drea i navodne problematike vezane uz azbest, želimo javno i jasno iznijeti činjenice.

Sve nadležne inspekcije provele su nadzor na brodu i izdale službene nalaze. Inspekcija zaštite okoliša kao i inspekcija zaštite na radu Državnog inspektorijata utvrdila je da nema nikakvih prepreka za izvođenje radova uklanjanja pregradnih panela koji sadrže azbest, budući da je Brodosplit poduzeo sve propisane stručne i zakonske mjere zaštite - od ovlaštenih mjerenja do provedbe zaštitnih protokola. Radimo transparentno, u potpunosti u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18, 110/19, 67/23) te propisanim pravilnicima, i dobili smo službeno odobrenje za izvođenje radova.

Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrdila je da vlasnik broda nije proveo proceduru iz Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada, koja regulira prekogranično kretanje opasnog otpada između država članica EU.

Tvrde: Ne radi se o propustu Brodosplita

Naglašavamo da se ne radi o propustu niti o zakonskoj obvezi Brodosplita. Ta procedura isključivo je odgovornost vlasnika broda, jednako kao i kod svakog kruzera ili broda koji želi dio otpada ostaviti ili zbrinuti u Republici Hrvatskoj. Prema istoj proceduri, potrebno je ishoditi dozvolu nadležnih tijela zemlje pošiljatelja i zemlje primatelja, a u praksi se u ovakvim slučajevima ta odobrenja izdaju u gotovo 100% slučajeva.

Uobičajeno je da ovakve postupke vodi agent vlasnika broda - to nije dio našeg ugovora niti naše odgovornosti, nego standardna procedura brodova koji namjeravaju predati dio otpada sa broda u Hrvatskoj.

Konkretno, u našem slučaju imamo i informaciju od CIAK-a da se otpad planira trajno zbrinuti u Njemačkoj. Prema toj ruti, ista procedura uključuje ishođenje dozvola od nadležnih tijela Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke, čime se omogućuje zakonit provoz i trajno zbrinjavanje propisno upakiranog i osiguranog azbesta na krajnjoj destinaciji gdje se otpad trajno zbrinjava.

Ističemo da se ovdje ne radi o 350 tona otpada, već o približno 350 tona panela koji sadrže azbest što je uobičajeno za većinu brodova izgrađenih prije 2001. godine, uključujući i brodove koji i danas plove Jadranom. Predviđenim remontom ne skidaju svi paneli već dio njih.

Pri uplovljavanju broda Moby Drea, prema svim zakonima i propisima Europske unije i Republike Hrvatske, nije postojala nikakva zapreka te je brod uredno dobio dozvolu za uplovljavanje i pristao u Brodosplit. Naše brodogradilište zaduženo je isključivo za izvođenje radova na brodu za koje imamo potpuno odobrenje hrvatske Inspekcije zaštite na radu.

Radovi se odvijaju po planu

Radovi na brodu odvijaju se planiranom dinamikom.Radovi skidanja azbestnih panela još nisu započeti, a javnost ćemo pravodobno obavještavati o svim daljnjim koracima, u skladu sa zakonom i stručnim procedurama.

Brodosplit nije, niti će ikada biti, tvrtka koja radi štetno ili protuzakonito. Naš rad temelji se na profesionalnosti, poštivanju propisa i zaštiti zdravlja ljudi i okoliša. Trenutno dovršavamo tri ophodna broda i čekamo da Ministarstvo obrane nastavi suradnju na postojećim projektima, kao i da država izda potrebna jamstva za nove ugovorene gradnje.

Podsjećamo da smo, na preporuku bivšeg ministra gospodarstva, pristali na veći angažman u segmentu remonta, iako je naša osnovna djelatnost gradnja brodova. Sada, kada remonte obavljamo stručno i kvalitetno, suočavamo se s neosnovanim optužbama i pritiscima u medijima.

Poruka za građane

Građanima poručujemo: nikada nećemo provoditi radove koji bi ugrozili zdravlje ljudi ili okoliš. Imamo zakonsko pravo i obvezu obavljati zakonite poslove, osigurati opstanak brodogradilišta i radna mjesta naših zaposlenika. Naš cilj je jasan - graditi brodove i provoditi projekte koje smo ugovorili, a sada očekujemo od države da ispuni svoj dio obveza.

U interesu potpune transparentnosti i zaštite javnog interesa, pozivamo Grad Split da formira neovisnu stručnu skupinu koja bi u svakom trenutku mogla provoditi nadzor nad svim radovima i procesima na brodu Moby Drea. Time bismo građanima, nakon medijskih manipulacija i izazvanih bojazni, pružili neovisne, točne i provjerljive informacije o tijeku i sigurnosti svih aktivnosti.

Slučaj Moby Drea pokazuje kako se iz potpuno kontrolirane i stručno vođene situacije, uz selektivne interpretacije i senzacionalizam, može stvoriti percepcija problema koji u stvarnosti ne postoji. Brodosplit ostaje predan zakonitom, sigurnom i profesionalnom radu, u interesu svojih radnika, građana Splita i Republike Hrvatske - stoji u priopćenju za medije kojeg potpisuju Odnosi s javnošću Brodosplita.