UOČI VEČERAŠNJEG EUROPSKOG SUSRETA Splitska policija poručuje: "Svejedno nam je tko pali bengalku, Grk ili Hrvat. Nemamo respekta!"

U jeku huliganskih nereda u kojima je navijač AEK-a ubijen u Ateni danas je najviše pozornosti na utakmici Hajduka i PAOK-a koja će se održati u Splitu. Na stadionu Poljud u 21 sat započet će susret trećeg pretkola Konferencijske lige.

Splitska policija izdala je priopćenje s posebnim regulacijama u svrhu očuvanja javnog reda i mira te sigurnosti svih prisutnih. Voditelj operativno-analitičkog centra za osiguranje utakmice Paško Ugrin rekao je kako trenutno ne bilježe ni jedan incident ili događaj koji bi bio sigurnosno upitan.

"Sve protječe sukladno procjeni, a to se odnosi i na jučerašnji dolazak momčadi i jutrošnji posjet delegacije Poljudu. Stigli su bez ikakvih neugodnosti i grčki novinari. Sve protječe u najboljem redu. Radi se o utakmici visokog rizika i zbog toga radimo prosudbu svih rizika. Jedna od mogućnosti je i neorganizirani dolazak gostujućih navijača. Sukladno tome, napravili smo planove. Djelatnici su na terenu i izvršavaju svoje zadaće", rekao je Ugrin za Index.

U Splitu na ulicama pojačana nazočnost spottera

Uoči utakmice bit će pojačana nazočnost specijaliziranih policijskih službenika spottera koji će motriti područje grada. Iz policijske uprave kazali su kako su na terenu i policijski službenici iz Grčke koji po protokolu međunarodne policijske suradnje borave u Splitu.

Pozvali su građane da se uoči utakmice visokog rizika ranije upute na stadion te da koriste javni prijevoz. "Jednako tako da se kod ulaska na stadion pridržavaju uputa redara i policijskih službenika. Pozivamo građane da u situacijama uočavanja bilo kakvog protupravnog, sumnjivog ponašanja ili osoba koje bi mogle napraviti rizik pozovu policiju na 192. Imamo dovoljan broj policijskih službenika i spremni smo u bilo kojem trenutku intervenirati", kaže voditelj Ugrin.

Ugrin: Velika je odgovornost na Hajduku

Kod ovakve utakmice voditelj Ugrin napominje kako je velika odgovornost i na nogometnom klubu Hajduku koji ima standardne procedure koje se moraju ispoštovati. Odnose se na broj redarskih službi, kontrolu i ulaz na stadion.

Na pitanje hoće li mjere biti jače od planiranih zbog ubojstva navijača AEK-a voditelj Ugrin kaže kako su promijenili određene dijelove prosudbe rizika.

"To se najviše odnosi na mogući neorganizirani dolazak. Cijela aktivnost se koordinira i sa specijaliziranim službama Ravnateljstva policije. Oni to prate i na širem području. Radi se o pojačanoj nazočnosti i vidljivosti, intenzitetu i radu naših spottera, kontrolnim blokadnim punktovima."

Hoće li biti neorganiziranog dolaska huligana?

Pojačani nadzor policijski službenici vršit će oko stadiona Poljud te u dijelovima grada gdje se okupljaju navijači, dok će također, kaže, pri ulazu na stadion obavljati selektivnu kontrolu i profilaciju osoba sumnjivog ponašanja.

Grčki mediji su izvijestili kako su Bad Blue Boysi u Grčku ušli autima te se razdvojili u dvije skupine i pobjegli policiji. Pješice su stigli do stadiona, gdje je došlo do nereda. Upitali smo voditelja Ugrina jesu li dobili podatke od grčkih kolega postoji li zabilježen broj sumnjivih osoba koje su automobilom u zadnjih nekoliko dana krenule iz Soluna za Split.

"Razmjenjujemo sve informacije preko Ravnateljstva policije. Nemamo nikakve interesantne podatke oko prelaska granice a da bismo ih mogli podijeliti s javnošću."

Navijači PAOK-a u bratskim su odnosima s navijačima Partizana Grobarima. Sigurnost može biti ugrožena ako se dogodi neorganizirani dolazak huligana iz Srbije i BiH. No, voditelj Ugrin kaže kako nema nikakvih indikacija za bilo kakvu ugrozu.

"Ako dođe do nereda, postupamo sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima s ciljem utvrđivanja prekršaja ili protupravnog ponašanja. Ide procesuiranje bez obzira na to radi li se o hrvatskom ili stranom državljaninu. Jednako tako, sukladno ostvarivanju obilježja kaznenog djela, slijedi procesuiranje, privođenje, kriminalističko istraživanje i sukladno tome prijavljivanje određene osobe. Bez obzira na to pali li bengalku Grk ili Hrvat, nemamo respekta", rekao je voditelj Ugrin za index.

Očekuju kako će se intenzitet događanja pojačavati kako se utakmica bude približavala. Tada će, kaže, sve snage usmjeriti na protočnost prometa i kontrolu ulaza na stadion.