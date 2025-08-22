Uoči koncerta u Splitu, legendarni pjevač se razbolio: "Treba započeti rehabilitaciju..."

Vijest koja će sigurno razočarati brojne obožavatelje jedne od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda – Halid Bešlić otkazao je koncert kojim je trebao otvoriti 52. Sajam šljive u Gradačcu. Nastup je bio zakazan za srijedu, 27. kolovoza, no zbog zdravstvenih razloga pjevač je primoran odgoditi ga.

Halid bi trebao bi 13. rujna nastupiti i u splitskom klubu Porat, gdje je planirao održati svoj prvi veliki solistički koncert u tom gradu nakon gotovo 15 godina.

"Na žalost svih nas, dužni smo vas obavijestiti da je planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27.08.2025. godine, otkazan iz zdravstvenih razloga s kojima se suočava naša velika muzička zvijezda. Usprkos ogromnoj želji da se druži s gradačačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije.

Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike, te obećava novo druženje u bliskoj budućnosti", izvijestili su iz Turističke zajednice.