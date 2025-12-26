Uoči blagdana održano tradicionalno prvenstvo Judo kluba Kaštela u sumo borbama

Tradicionalno prvenstvo Judo kluba Kaštela u sumo borbama održano je 22. i 23. prosinca 2025. godine u dvorani Centra za rehabilitaciju Mir u Rudinama.

Ovo natjecanje, odvija se već 15.godina za redom, te je postalo lijepa tradicija kluba, okupilo je mlade članove željne zabave, sportskog nadmetanja i novih iskustava. Borbe su se odvijale na dva borilišta dimenzija 3×3 m, a cilj je bio izgurati protivnika izvan borilišta ili ga natjerati da bilo kojim dijelom tijela dotakne tlo. Pobjednik je onaj koji prvi osvoji tri boda, a sustav natjecanja bio je „svatko sa svakim“ unutar grupe.

Atmosfera je bila vesela i puna navijačkog duha! Treneri su pomagali malim borcima da se snađu na strunjači jer je za mnoge ovo bilo prvo natjecanje. Uz sportski duh, naglasak je bio na druženju, učenju pravila i razvijanju samopouzdanja.

- Svi sudionici nagrađeni su medaljama, a prvenstvo je još jednom pokazalo koliko su ovakvi događaji važni za razvoj mladih sportaša i jačanje zajedništva unutar kluba, poručuju iz JK Kaštela.