Uništeni božićni ukrasi u Pagu, iz Grada osudili vandalski čin

Tijekom noći sa 6. na 7. prosinca u gradu Pagu došlo je do vandalizma u samoj gradskoj jezgri, gdje su nepoznati počinitelji uništili božićne ukrase postavljene za nadolazeće blagdane. Incident je izazvao ogorčenje među građanima, ali i gradskoj upravi, koja je odmah reagirala.

– Ova neodgovorna radnja nije samo napad na gradski prostor i imovinu, već i na božićni duh koji želimo dijeliti sa svim našim sugrađanima. Prijava je podnesena PU Zadarskoj – PP Pag. Vjerujemo da će počinitelji biti pronađeni. Ovim putem apeliramo još jednom da se ne uništava gradska imovina te da se poštuje rad i trud svih onih koji nastoje grad učiniti ljepšim i veselijim za blagdane, poručili su iz Grada Paga.

Policija provodi izvide kako bi identificirala počinitelje, a iz gradske uprave ističu kako će nastaviti s pripremama blagdanskog programa unatoč neugodnom incidentu. Grad poziva sve građane na odgovornost i brigu o zajedničkom prostoru, posebno u vrijeme kada se nastoji stvoriti što ljepša i toplija atmosfera za sve.