Unatoč upozorenju Beograda, Air Serbia ovog ljeta uvodi čak 38 tjednih letova prema Hrvatskoj

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina objavio je kako će Air Serbia tijekom ljetne sezone dodatno pojačati promet prema Hrvatskoj te imati do 38 tjednih letova. Prema objavljenim podacima, srpski nacionalni avioprijevoznik imat će 13 letova tjedno za Zagreb, svakodnevne letove za Dubrovnik, šest tjedno za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.

Riječ je o značajnom broju linija koje potvrđuju kako interes za putovanja između Srbije i Hrvatske, osobito tijekom turističke sezone, ne jenjava.

Hrvatska u narančastoj zoni srbijanskog “semafora”

Istodobno, Ministarstvo vanjskih poslova Srbije nedavno je ažuriralo svoj sustav procjene sigurnosnog rizika za putovanja, poznat kao “semafor”, u kojem je Hrvatska svrstana u narančastu zonu. To znači da se građanima Srbije ne preporučuje putovanje u Hrvatsku ako nije nužno.

Kako navode iz srbijanskog ministarstva, riječ je o tablici procjene sigurnosnog rizika za sve države svijeta, podijeljenoj u četiri razine – od sigurnih do visokorizičnih država. Hrvatska se trenutačno nalazi u narančastoj kategoriji zbog, kako je navedeno, sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti.

“Povodom najnovijih događanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u idućem razdoblju bez prijeke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku”, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije.

Broj letova govori drukčije

No, unatoč službenim preporukama iz Beograda, čini se da građani Srbije takva upozorenja ne doživljavaju previše ozbiljno. Sudeći prema najavljenom ljetnom redu letenja, isti stav, barem posredno, pokazuje i Air Serbia.

Naime, planiranih 38 tjednih letova prema Hrvatskoj sugerira da potražnja postoji i da prijevoznik računa na dobar interes putnika tijekom sezone. U praksi, brojke tako šalju sasvim drukčiju poruku od one koju posljednjih dana odašilju srbijanske vlasti.

Turistički interes jači od političkih poruka

Najava velikog broja letova prema hrvatskim destinacijama pokazuje da je turistički interes očito jači od političkih poruka i službenih upozorenja. Zagreb, Dubrovnik, Split, Pula, Zadar i Rijeka tako će i ovoga ljeta ostati dobro povezani sa Srbijom, bez obzira na retoriku koja dolazi iz službenih institucija.