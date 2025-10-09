Unatoč apelima organizatora, hrvatski navijači zapalili baklje u Pragu

Veliki broj hrvatskih navijača koji su stigli u Prag na kvalifikacijsku utakmicu između Češke i Hrvatske ponovno su pokazali strastvenu podršku Vatrenima, ali i izazvali reakcije zbog korištenja pirotehnike na tribinama.

Na velikom ekranu stadiona Fortuna Arena prikazana je poruka na engleskom i hrvatskom jeziku - „Poštovani navijači, molimo vas, nemojte koristiti pirotehnička sredstva. Hvala” - ali to nije zaustavilo dio navijača da zapale baklje u jednom dijelu tribine.

Crveni plamenovi i gusti dim preplavili su sektor s hrvatskim navijačima, uz transparente brojnih navijačkih skupina iz cijele Hrvatske – od Zagreba, Zadra, Osijeka, do Dalmacije i Slavonije. Atmosfera je bila naelektrizirana, a uz bakljadu se orila pjesma i podrška hrvatskoj reprezentaciji koja je večeras igrala ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Ovakve scene ponovno će otvoriti pitanje sigurnosti i moguće disciplinske mjere za Hrvatski nogometni savez, s obzirom na to da FIFA i UEFA strogo sankcioniraju uporabu pirotehnike na utakmicama.