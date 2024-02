UMRO POZNATI GLUMAC Imao je tek 50 godina

Preminuo je britanski glumac i komičar Ewen MacIntosh, javlja Independent. Imao je 50 godina.

Vijest o smrti potvrdio je glumčev bliski prijatelj Ed Scott, koji je izjavio da je "jako shrvan zbog gubitka dobrog prijatelja". Uzrok smrti zasad nije poznat, prenosi index.

Ewen je bio najpoznatiji po ulozi Keitha Bishopa u britanskoj TV seriji The Office.

Pojavio se i u raznim emisijama kao što su Miranda i Little Britain te je snimao reklame i sudjelovao u radio podcastima. Godine 2017. pojavio se kao Lionel u britanskoj romantičnoj komediji Finding Fatimah. Tri godine ranije potpisao je ugovor za glavnu ulogu u seriji For the Love of Ella, što je kasnije otkazano. Pojavio se i u seriji Celebrity Come Dine with Me 2020.