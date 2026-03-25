Umro je vinar Alen Bibić (46)

Umro je Alen Bibić (46), cijenjeni hrvatski vinar, vlasnik čuvene vinarije Bibich, javlja Index.

Alen Bibić bio je jedan od najvažnijih ljudi suvremenog hrvatskog vinarstva, vinar iz Plastova kraj Skradina koji je ime svoje obitelji i svoga kraja uspio pretvoriti u međunarodno prepoznatljiv eno-gastronomski brend. Po struci je bio profesor hrvatskog jezika i književnosti, no životni put odveo ga je u vinarstvo, kojem se u potpunosti posvetio.

Potječe iz stare vinarske obitelji čija je tradicija, prema obiteljskim zapisima i istraživanjima, vezana uz prominski kraj i seže stoljećima unatrag. No njegova priča nije bila samo priča o nasljeđu, nego prije svega o obnovi, upornosti i viziji. Nakon rata, sa suprugom Vesnom vratio se na devastirano obiteljsko imanje i iz gotovo razorenog početka krenuo graditi ono što je postalo jedna od najuglednijih hrvatskih vinskih i gastronomskih adresa.

Debit kao zaštitni znak

Bibić je bio posebno važan jer je među prvima pokazao da se od autohtonih sorti skradinskog kraja mogu stvarati vina svjetskog ranga. Upravo je on debit, nekoć često podcijenjenu sortu, vratio u središte ozbiljne vinske priče i od nje napravio zaštitni znak svoje vinarije. Istodobno je rano otvorio vrata izvozu i plasmanu na zahtjevna strana tržišta, ponajprije u SAD, a njegova vina s vremenom su završila na vinskim kartama brojnih restorana u New Yorku, San Franciscu i drugim velikim gradovima.

Uz debit, važan dio njegova rada činile su i lokalne crne sorte - plavina, babić i lasin - od kojih su nastajala njegova najpoznatija crna vina i kupaže, poput Bibich Riserva. Istodobno je eksperimentirao i s internacionalnim sortama, prije svega syrahom, cabernet sauvignonom i merlotom, ali uvijek u odnosu na lokalni karakter i uvjete. Proizvodnja obuhvača više od dvadeset hektara vinograda, dijelom u vlasništvu obitelji, dijelom u suradnji s rodbinom i kooperantima, uz strogu kontrolu kvalitete.

Jedna od posebnosti njegova pristupa bio je i način proizvodnje. Bibić se u velikoj mjeri oslanjao na prirodne kvasce i minimalne intervencije, a dio vina nastajao je u kamenicama, što je davalo specifičan, autorski karakter. Njegova vina često su se opisivala kao osobna i prepoznatljiva, vina koja možda nisu uvijek laka ili očekivana, ali ostavljaju snažan dojam.

Proboj na međunarodno tržište

Velik iskorak dogodio se sredinom 2000-ih, kada su njegova vina počela izlaziti na međunarodno tržište. Prve ozbiljnije količine izvezene su u Sjedinjene Američke Države 2005., nakon što su ih ondje prepoznali ljudi iz vinske industrije.

Međunarodnu vidljivost dodatno je učvrstilo gostovanje u emisiji "No Reservations" Anthonyja Bourdaina, koji je u epizodi o hrvatskoj obali iz 2012. posjetio Bibića i Skradin. Time su njegova vina i gastronomska priča predstavljeni globalnoj publici, a Bibich se dodatno pozicionirao kao jedno od najzanimljivijih eno-gastronomskih odredišta u Hrvatskoj.

Jedan od najvažnijih ambasadora hrvatskih vina u svijetu

Osim poslovnog uspjeha, Bibić se često opisivao i kao osebujna, karizmatična figura, čovjek snažne osobnosti čiji je karakter bio utkan u svaku bocu. Za sebe je govorio da je romantik, što se vidjelo i u njegovoj filozofiji vinarstva. Bez obzira na tehnologiju i trendove, stalno se vraćao ishodištu, autentičnosti i želji da vino nosi prepoznatljiv pečat kraja iz kojeg dolazi.

Alen Bibić bio je jedan od najvažnijih ambasadora hrvatskog vina u svijetu. Njegova vina, kao i cijela priča obitelji Bibich, pokazali su da se iz malog dalmatinskog sela može izgraditi ime koje prepoznaju i cijene na globalnoj sceni. I možda ga najbolje opisuje ono što je sam naglašavao: njegova vina ne moraju se svima svidjeti, ali ih je teško zaboraviti.