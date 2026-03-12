Umro je Šime Gudeljević, osnivač i vlasnik tvrtke Fero-Term.

U 76. godini preminuo je Šime Gudeljević, osnivač i vlasnik tvrtke Fero-Term.

Gudeljević je 1991. godine osnovao tvrtku Fero-Term koja se tijekom godina razvila u jednu od prepoznatljivijih kompanija u Hrvatskoj u području prodaje sanitarija i kućanske opreme. Tvrtka je i danas u obiteljskom vlasništvu.

Od njega su se putem društvenih mreža oprostili i djelatnici Fero-Terma.

"S dubokom tugom opraštamo se od Šime Gudeljevića, osnivača Fero-Terma. Godine 1991. osnovao je Fero-Term, s vizijom koja je oblikovala naš put i postavila temelje onoga što smo danas. Njegova predanost, hrabrost i vizionarstvo ostat će trajna inspiracija svima nama, a dobrota i ljudskost kojih ćemo se uvijek sjećati ostavili su dubok trag među svima koji su ga poznavali. Njegovo nasljeđe živi u svakom dijelu Fero-Terma.

U vjeri i zahvalnosti čuvamo uspomenu na njega. Počivao u miru Božjem", stoji u objavi.